“Samsung Galaxy S22 cost 849 euro”

Het goedkoopste toestel van Samsung Galaxy S22-reeks zou 849 euro kosten. Dat stelt expert Roland Quandt. Ook van de andere toestellen publiceerde hij vandaag in een tweet de prijzen. Het duurste example is 1449 euro.

Prijzen Samsung Galaxy S22

Samsung is van plan om begin februari zijn nieuwe toestellen aan te kondigen en daarover is inmiddels al het nodige gelekt. De prijzen wisten we tot op heden nog niet, maar als Roland Quandt gelijk heeft, en dat heeft hij vaker, dan is dit het kostenplaatje waar je naar kijkt als je voor een gloednieuwe Samsung wil gaan:

Samsung Galaxy S22 (8GB werkgeheugen/128GB opslag): 849 euro

Samsung Galaxy S22 (8GB werkgeheugen/256GB opslag): 899 euro

Samsung Galaxy S22 Plus (8GB werkgeheugen/128GB opslag): 1049 euro

Samsung Galaxy S22 Plus (8GB werkgeheugen/256GB opslag): 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra

Kortom, deze toestellen kosten hetzelfde als hun voorganger toen die werd aangekondigd. Daarnaast zijn er nog drie Ultra-varianten die ook hetzelfde kosten als de Ultra’s die vorig jaar in combinatie met de Samsung Galaxy S21 verschenen:

Samsung Galaxy S22 Ultra (8GB werkgeheugen/128GB opslag): 1249 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra (12GB werkgeheugen/256GB opslag): 1349 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra (12GB werkgeheugen/512GB opslag): 1449 euro

Hoeveel er ook wordt gelekt, één van de grote vragen is met welke chips deze smartphones uitkomen. Is het toch de Qualcomm Snapdragon zoals in de Verenigde Staten vaak het geval is, of kunnen we in Europa toch rekenen op die net aangekondigde Exynos 2200-processor? We denken het laatste, maar we weten het not zeker als Samsung het officiel aankondigd, net als de prijzen.

=https://twitter.com/rquandt/status/1484689280425414661″ data-service=”twitter”>

Aankondiging nieuwe toestellen

Het Koreaanse techbedrijf zou van plan zijn om de toestellen op 9 februari te presenteren om 16:00 uur eleven tijd, al zijn er ook bronnen die spreken over een Samsung Unpacked-evenement op 8 februari, waarna ze 25 februari zouden verschijnen.

More weten over of Samsung Galaxy S22? lees dan eleven Samsung Galaxy S22-pagina.