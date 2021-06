2021 National Championships: Road Race Preview

Overview

Several national titles have already been awarded this year, but traditionally most championship jerseys are distributed just before the Tour de France. Sets in this overview Cycling Flash the podiums of the most important national road championships.

The overview below is regularly updated.

Australian National Road Championship

Men

Cameron Meyer

Kelland o’brien

Scott Bowden

Women

Sarah roy

Grace Brown

Lauretta Hanson

New Zealand National Road Championship

Men

George bennett

Michael torckler

Ryan christensen

Women

Georgia Williams

Kate mccarthy

Charlotte lucas

South African Road Championship

Men

Marc Oliver Pritzen

Willie smit

Nothing Dlamini

Women

Hayley Preen

Carla Oberholzer

Frances Janse van Rensburg

National Road Championship Ecuador

Men

Jefferson Alexander Cepeda

Byron guama

Jorge Montenegro

Women

Miryam Maritza Nuñez

Belarusian National Road Championship

Men

Stanislau Bazhkou

Marc Grinkevich

Yauhen Sobal

Women

Tatsiana Sharakova

Hanna tserakh

Alina abramenko

National Road Championship of Mexico

Men

Eder Frayre

Orlando garibay

Flavio Alejandro De Luna

Women

Lizbeth Yareli Salazar

Maria Antonieta Gaxiola

Katia martinez

Ethiopia National Road Championship

Men

Hailemelekot Hailu

Abdul Abdureazak |

Addisu Belachew

Women

Trhas Tesfay

Serkalen Taye Watango

Etenshe Tafese

Thailand National Road Championship

Men

Sarawut Sirironnachai

Peerapol Chawchiangkwang

Thanakhan Chaiyasombat

Women

Supaksorn Nuntana

Phetdarine Somrat

Chanpeng Nontasin

United Arab Emirates National Road Championship

Men

Youssif Mirza

Ahmed Al Mansouri

Khaled mayouf

Uruguay National Road Championship

Men

Roderick Asconéguy

Anderson Samuel Maldonado

Pablo daniel pintos

Women

Agustina Fernande

Florence giordano

Fabiana Hailstone

Namibia National Road Championship

Men

Drikus Coetzee

Tristan De Lange

Ingram cuff

Women

Vera looser

Gabriela raith

Risa Dreyer

Panama National Road Championship

Men

Franklin archibold

Christofer Robin Jurado

Alex Antonio Fear

Women

Wendy Ducruex

Ana de Chong

Yineth cubilla

Turkish National Road Championship

Men

Balkan Onur

Batuhan Ozgur

Ahmet Oken

Czech Republic National Road Championship

Women

Tereza Neumanova

Nikola Bajgerova

Nikola Noskova

Portuguese National Road Championship

Women

Maria martins

Daniela fields

Daniela Pereira

Spanish National Road Championship

Women

Mavi garcia

Ané Santesteban

Sara martin

Finnish National Road Championship

Women

Antonia Gröndahl

Minna maria kangas

Meri Helmi

National Road Championship Kazakhstan

Men

Yevgeny Fedorov

Nephew gidich

Artiom Zakharov

French road championship

Women

Avoid music

Audrey Cordon-Ragot

Gladys Verhulst