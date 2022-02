Volgens de Verenigde Staten staan ​​de Russische troepen nu klaar om Oekraïne binnen te vallen. “Dat kan op elk moment gebeuren, wanneer Poetin daarvoor kiest”, zei topveiligheidsadvisor Jake Sullivan tegen journalistn. Hij leverde geen bewijs om zijn bewering te onderbouwen.

Ondertussen maakten het Witte Huis en het Kremlin bekend dat de presidenten Poetin en Biden de komende dag telefonisch in gesprek gaan over de Oekraïne-crisis. Ook de nieuwste waarschuwingen uit Washington over een aanstaande invasie doet Moskou af als nepnieuws.

‘Sneller dan verwacht’

Voorheen zei het Witte Huis dat Russen waarschijnlijk met hun inval zouden wachten tot de Winterspelen in Peking afgelopen zijn. Maar volgens de “nieuwste informatie van de inlichtingendiensten” kan de invasie van Oekraïne sneller gebeuren dan verwacht, zei Sullivan, mogelijk al binnen een week of zelfs enkele dagen.

Duidelijk is wel dat Poetin er nog geen definitief besluit over heeft genomen, aldus Sullivan. Maar als de situatie escaleert, zal Rusland volgens de VS beginnen met grootschalige luchtaanvallen. Een snel grondofensief tot en met de hoofdstad Kiev behoort volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten tot een realistisch scenario.

Sullivan herhaalde daarom de boodschap van Biden van eerder dat alle Amerikanen zo snel mogelijk Oekraïne moeten verlaten. Steeds meer landen roepen hun burgers in Oekraïne op te vertrekken.

Nederlands reisadvies onveranderd

Nederland houdt het vooralsnog bij het advies om het land verlaten als iemand niet strikt noodzakelijk in Oekraïne hoeft te zijn. Het reisadvies is onveranderd.

De VS stuurt nog eens 3000 militairen naar Polen vanwege de opgelopen spanningen. Momenteel zijn daar zo’n 1700 Amerikaanse militairen gestationeerd.

Volgens Rusland proberen de VS en de NAVO de wereld te misleiden. Het Kremlin noemt de beschuldigingen een afleidingsmanoeuvre voor de agressieve houding van het Westen. Rusland heeft als ultimatum gesteld dat de NAVO zich niet verder oostwaarts mag uitbreiden en dat Oekraïne nooit lid mag worden van het militaire bondgenootschap. Brussel en Washington verwerpen die eisen.

Kritiek op beweringen VS

De VS is de afgelopen tijd niet alleen door Rusland bekritiseerd om zijn alarmistische beweringen rondom de hoog opgelopen spanningen in de Oekraïnecrisis. Ook de Oekraïense president Zelensky zei eerder dat zijn land niet zit te wachten op de oorlogsretoriek uit de VS. En journalistn wijzen op het gebrek aan concreet bewijs voor aantijgingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Veiligheidsadvisor Sullivan zei nu dat hij geen details kon geven over zijn beweringen. Dat is enerzijds begrijpelijk omdat de Amerikanen zich niet in de kaart willen laten kijken over geheime informatie van de inlichtingendiensten. Maar aan de andere kant heeft de VS ook een geschiedenis van opgeklopte of onjuiste inlichtingen tijdens crises, zei historicus Pien van der Hoeven onlangs tegen Nieuwsuur.