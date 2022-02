Ruimte voor een chapeau: Wethouder plant laatste boom voor 800 jaar Dordrecht

DORDRECHT – Een mooie mijlpaal: vanochtend plantte wethouder Marco Stam de laatste boom in het kader van ‘800 jaar Dordrecht’. Dat gebeurde in de berm langs de N3, tegenover de driehoekige punt van het Dubbelmondepark. Hiermee komt het project ‘800 bomen voor 800 jaar Dordrecht’ ten einde. De naam doet niet helemaal recht aan de werkelijkheid: er zijn in total 2.779 bomen en 3.215 heesters geplant.

In 2020 vierde Dordrecht dat de stad inmiddels 800 jaar stadsrechten heeft. Deze bijzondere mijlpaal markeert de Gemeente Dordrecht onder andere met de aanplant van 800 extra bomen. Deze zijn verspreid over vier deelprojecten. Allereerst konden particularen een ‘jubileumboom’ aanvragen. Said was een groot success. Binnen twee weken waren alle 80 bomen vergeven. Aan de Maasstraat werd het Kastanjearboretum aangelegd met 50 verschillende kastanjesoorten. De kastanjetuin wordt ingezet in het onderzoek tegen de kastanjebloedingsziekte. Er kwamen drie Tiny Forests in Dordrecht: het Krispijnbos aan de Nassauweg en het Beastbos. Dit is een dubbel Tiny Forest aan de Van Gendtstraat. En ten slotte worden er bomen langs de N3 geplant: meer dan 200.

Bomen langs of N3

De bomen langs de N3 zijn een mix van drie soorten lindes, esdoorns, beuken en naaldbomen. Deze laatste blijven groen in de winter en zijn ook heel geschikt voor het afvangen van fijnstof. Door een mix van verschillende boomsoorten te gebruiken, verkleint het risico op een eventuele kaalslag in de toekomst door een specifieke boomziekte. Naast bomen komen er ook 3.215 heesters in de berm van de N3. Dit gebeurt in overleg met en met toestemming van Rijkswaterstaat, die eigenaar is van de berm langs de N3. De gemeente tekent voor het groenonderhoud.

Zorg voor bomen

Wethouder Marco Stam: “Dordrecht houdt van bomen. Soms lijkt het anders. Vooral in de winter. Als mensen langs een locatie komen waar een hele serie bomen is gekapt. Maar we kappen bomen nooit zomaar. uit veiligheidsoverwegingen, als ze overlast veroorzaken, of omdat we ook een woningbouwopgave hebben. Voor elke gekapte boom planten we een nieuwe terug. Bovenal staat onze zorg voor bomen voorop. We werken aan een Bomenprogramma waarin we beschrijven hoe we eleven bomen onderhouden en wat onderhouden ambities zijn op het gebied van bomen. Dit Bomenprogramma wordt halverwege 2022 door het college vastgesteld. We hebben een Bomenlijst met beschermde bomen in Dordrecht. We doen onderzoek naar de bestrijding van boomziekten, bijvoorbeeld in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. We experimenteren met nieuwe snoeitechnieken waardoor we bomen langer kunnen behouden. En we planten bomen, héél veel bomen. We hadden afgesproken 800 bomen voor 800 jaar Dordre cht te planten, maar dat zijn er uiteindelijk 3.5 keer zoveel geworden.”

Wereldbomenstad

In 2019 werd Dordrecht erkend als Wereldbomenstad, als eerste Nederlandse stad. Het internationaal programma Tree Cities of the World huldigt steden over de hele wereld die voldoen aan de eisen op het gebied van zorg voor bomen in de stad. Andere steden die zich ‘Tree City of het World’ mogen noemen, zijn onder andere: New York, Toronto, Lissabon, Milaan, Glasgow, Lima en Nairobi.

Photograph: Wim van de Pol.