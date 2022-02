Zelfs Conservatieve kopstukken vallen Boris Johnson aan na rapport over kantoorborrels

Boris Johnson maandagmiddag in het Lagerhuis. Hij bood nogmaals zijn excuses aan voor de borrels op Downing Street. Maar of het gaat helpen? Zelfs kopstukken van zijn eigen partij vallen hem nu aan. Beeld AFP

‘Of hij heeft de regels niet gelezen, of de regels niet begrepen, of hij dacht dat ze voor hem niet golden… welk van die drie was het?’ Met deze vraag opende oud-prime Theresa May maandag de aanval op Johnson, tijdens het spoeddebat naar aanleiding van de publicatie van het report van Gray. May deed dit nadat de topambtenaar had vastgesteld dat borrels die plaatsvonden tijdens de lockdown op Downing Street, in strijd waren met de coronaregels. Eerder had Johnson in het parliament beweerd dat er geen regels waren geschonden, omdat de borrels ‘werkgerelateerd’ waren.

Het voorlopige report van Gray was even beknopt als kritisch. Onder Johnson was er, stelde de topambtenaar na de analyze van zestien lockdownborrels vast, een feestcultuur ontstaan ​​in het hart van de macht. Die stond haaks op de grauwsluier die Johnson met zijn lockdownmaatregelen over de rest van het land had gelegd. Prima idee om de Downing Street-tuin tijdens een pandemic te gebruiken als extra kantoorruimte, maar niet om daar te gaan wijnen. Gray zette vraagtekens bij de drankcultuur in en rond de ambtswoning.

Politieonderzoek



De speelruimte van Gray was beperkt doordat de politie met een eigen onderzoek bezig is naar twaalf lockdownborrels, een dossier met liefst driehonderd foto’s. Dit gaf Johnson de kans om tijdens het spoeddebat in het Lagerhuis te verwijzen naar de bevindingen van de politie die weken of maanden op zich kunnen doen wachten. Tevens maakte Johnson van de gelegenheid gebruik om nogmaals zijn excuus aan te bieden en aan te kondigen dat er een reorganisatie komt op Downing Street.

Met een als vechtlust gemaskeerde wanhoop probeerde Johnson, die een telefonisch overleg met Vladimir Poetin had moeten afzeggen, de aandacht daarna te verleggen naar het vaccinatiesucces, naar Brexit, naar spanningen elders in de wereld. Maar zelden waren de aanvallen zo hard, woedend en emotioneel. De Schotse leider Ian Blackford werd uit de kamer gezet, nadat hij had beweerd dat Johnson in het Lagerhuis had gelogen. Labour-leider Keir Starmer merkte op dat iedereen die met Johnson in aanraking komt uiteindelijk schade oploopt.

Eigen kring



Pijlen uit eigen kring beschadigden Johnson het meest. Na Mays zoete wraak zei partijcoryfee Andrew Mitchell dat hij zijn vertrouwen in Johnson heeft verloren. Ook de invloedrijke Steve Baker leek geen trust meer te hebben in de baas. In dat op de tweede verjaardag van Brexit. Afgevaardigde Aaron Bell verhaalde hoe hij na de begrafenis van zijn geliefde oma geen enkel familielid een knuffel had gegeven, geen thee had gedronken na de uitvaart. ‘Vindt de premier mij een sukkel?’

Als 54 Conservatieve kamerleden schriftelijk hun vertrouwen opzeggen, komt er een stemming over Johnsons premierschap. Dat kan komende uren en dagen snel gaan. Een lid van de regering stapte maandagavond op, uit onvrede over de borrels en over Johnsons optreden in de volksvertegenwoordiging. Tijdens een bijeenkomst met de fractie zei Johnson geen moment te hebben getwijfeld aan de ernst van de pandemie, eraan toevoegend dat hij zelf op de ic heeft gelegen.

‘Partygate’ is aangezwengeld by Johnsons or by staff chef Dominic Cummings. In een net gepubliceerd interview met een Amerikaanse krant heeft hij gezegd dat hij het riool van de Britse politiek aan het schoonmaken is. Cummings had geen goed woord over voor Johnson, die volgens hem regeert als een Romeinse keizer. Voormalig Downing Street-medewerker Nikki da Costa schreef in The Times dat er in de ambtswoning een corpsballencultuur is ontstaan, mede dankzij het optreden van stafchef Dan Rosenfeld, de opvolger van Cummings.

Steeds meer vraagtekens worden gezet bij de rol van Carrie Johnson, de jonge vrouw van de premier. Gray maakte bekend dat de politie onder meer zal kijken naar een feestje dat de ‘First Lady’ in de avond van 13 november 2020 zou hebben georganiseerd om het dramatische vertrek van haar rivaal Cummings te vieren. Onder meer by Abba-hit The winner takes it all werd gedraaid. In het Lagerhuis kreeg Johnson de vraag voorgelegd of hij bij deze fleef in de ambtswoning aanwezig was.

Hij beloofde dat de politie te zijner tijd met het antwoord zal komen.