Wie is Joe Rogan en waarom is er zoveel kritiek op zijn Spotify-podcast?

Neil Young heeft Spotify gevraagd al zijn muziek te verwijderen, omdat op het muziekplatform “desinformatie over vaccines” zou staan ​​door of podcast van Joe Rogan. 270 artsen en wetenschappers pleiten bij de streamingdienst voor een beleid tegen desinformatie naar aanleiding van dezelfde podcast. Wie is Rogan precies en waarom is er zoveel kritiek op de podcast The Joe Rogan Experience?

De 54-jarige Rogan is een stand-upcomedian, televisiepresentator en voormalig vechtsporter. In Nederland is hij vooral bekend geworden door de Amerikaanse spelshow FearFactor, die hij van 2001 tot 2006 presenteerde. Sinds 2009 heeft de Amerikaan zijn eigen podcast, The Joe Rogan Experience.

In deze show behandelt de presentator controversiële politieke en maatschappelijke thema’s en ontvangt hij uiteenlopende gasten. Ook worden er met regelmaat softdrugs gebruikt tijdens het opnemen van de podcast. Met naar schatting elf miljoen luisteraars per aflevering is The Joe Rogan Experience de grootste podcast ter wereld.

De podcast werd in mei 2020 aangekocht door Spotify en est sindsdien alleen nog op de streamingdienst te horen. Voor de overname betaalde Spotify volgens The Wall Street Journal bijna 100 miljoen euro. Fans maakten zich door de overname zorgen over de onafhankelijkheid van de show. Rogan zwoer zelf dat hij de podcast op dezelfde “ruimdenkende” handle zou blijven maken.

Toch volgde er kritiek omdat een aantal controversiële shows door Spotify uit het archief verwijderd zijn, waaronder afleveringen met plottheoreticus Alex Jones en de extreemrechtse author Milo Yiannopoulos.

Massal psychosis

In de podcast op 31 december interviewde Rogan viroloog Robert Malone, die eerder bekritiseerd werd vanwege het verspreiden van onjuiste informatie over vaccines. Malone beweert in The Joe Rogan Experience dat hij de uitvinder is van de mRNA-technologie die in verschillende coronavaccins gebruikt wordt. Hij zegt dat het volk is gehypnotiseerd door wereldleiders en lijdt aan een “massale psychose”, waardoor mensen geloven in de werking van het vaccine.

Daarnaast claimt hij dat de Amerikaanse president Joe Biden data zou hebben achtergehouden over de werking van het medicijn ivermectine. Dat is een medicijn tegen darmwormen dat volgens Malone zou helpen tegen het coronavirus. YouTube heeft een video van het interview met Malone verwijderd wegens desinformatie. De viroloog werd om dezelfde reden ook verbannen van Twitter.

Presenter Rogan uitte zichzelf ook geregeld kritisch omtrent coronavaccins en de aanpak van het coronavirus in de Verenigde Staten. Zo zei hij in april van vorig jaar dat jonge, gezonde mensen zich geen zorgen hoeven te maken over het coronavirus en dat ze het vaccine niet nodig hebben.

Yesterday kwam hij na kritiek van immunoloog Anthony Fauci op terug. In september kreeg Rogan zelf het coronavirus en vertelde hij zijn volgers over de medicijnen die hij hiervoor nam, die door veel medisch experts niet worden erkend als behandeling tegen COVID-19. Ok hierom kreeg from podcasthost kritiek.

Zorgen om desinformatie op Spotify

Neil Young vreest dat de podcast “de dood tot gevolg heeft voor degenen die de desinformatie over vaccines in de podcast geloven”. From 76-jarige Canadese zanger deed een verzoek om zijn muziek te verwijderen in een open brief aan zijn management en platenlabel. “Ze kunnen Rogan of Young hebben. Niet beiden.”

Spotify verwijdert naar aanleiding van het ultimatum van Young alle albums van de muzikant. Er zijn enkel nog wat losse liedjes op het platform te vinden, die onderdeel zijn van verzamelalbums. “We betreuren Neils beslissing om zijn muziek van Spotify te verwijderen, maar hopen hem snel weer te verwelkomen”, laat de streamingdienst weten aan Reuters.

Vorige maand ondertekenden 270 artsen en wetenschappers een open brief waarin ze Spotify verzochten de “verspreiding van verkeerde informatie” op het platform te beperken. In die brief werd ook Rogan genoemd. Spotify heeft nog niet gereageerd op deze brief.