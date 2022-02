Whoopi Goldberg onder vuur om holocaust-uitspraken

“Laten we eerlijk zijn, de holocaust gaat niet om een ​​rassenkwestie, daar gaat het niet om, nee. Het gaat om hoe mensen inhumaan kunnen zijn tegen andere mensen,” aldus Goldberg. Hierop reageerde haar collega Ana Navarro: “Maar het gaat om een ​​witte suprematie die Joden zijn gaan vervolgen.” Volgens Whoopi stak dat anders in elkaar: “Het waren twee groepen witte mensen tegenover elkaar, dan kun je niet spreken van een rassenkwestie. Het gaat erom hoe mensen elkaar behandelen, dan maakt het niet uit je zwart, wit of Joods bent, het gaat om hoe i put elkaar omgaat.”

Goldberg is een van de presentatrices van het programma en zorgde met haar opmerkingen voor geschokte blikken bij haar collega’s. Niet snel daarna volgden er vele boze tweets op social media. David Harris, from CEO van het Amerikaans Joodse Comité liet weten: “Whoopi Goldberg komt met de absurde claim dat de holocaust niets met rassen heeft te maken. Nazi Duitsland beschouwde het Joodse volk als een minderwaardig ras en dat is de reden waarom ze alle Joden wilden uitroeien, inclusief mijn familie. Denk hier alsjeblieft nog eens goed over na en kom dan met apology.”