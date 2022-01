Wat bekokstooft Rusland aan de grens van Oekraïne? Medisch material belooft weinig goeds

From Brits first Boris Johnson Beeld AP

De Oekraïense president zwakte de geruchten over een aanstaande oorlog said weekend nog eens af: in weerwil van wat de Amerikanen beweren is een Russische inval helemaal niet zo imminent. Vladimir Poetin speelt, aldus de Oekraïense president Zelenski, vooral psychologische oorlogsvoering met de troepenmacht aan zijn landsgrenzen.

Als we Poetin moeten geloven is hij ook beslist niet uit op oorlog met Oekraïne. Met de allergrootste stelligheid ontkent het Kremlin dat de ruim 100.000 Russische troepen die nu al twee maanden bij de Oekraïense grens verzameld staan ​​vijandige bedoelingen hebben. Toch lijkt het erop dat er daar iets wordt bekokstoofd. Vooral het bericht van persbureau Reuters dat zakken bloed en andere medische materialen aangeleverd worden bij de Russische troepen aan de grens laat bij analisten de alarmbellen afgaan. Bij een training, wat de troepenopbouw volgens Poetin is, zijn zulke zaken niet nodig. Bij bloedvergieten wel.

Aandacht afleiden



Door Navo-lidstaten wordt sterk rekening met dit scenario gehouden. De onderhandelingen tussen de Navo en Poetin zijn op een dood punt beland en dus lijkt spierballenvertoon en wapengekletter de nieuwe strategie vanuit het Westen om een ​​oorlog af te wenden.

De Amerikaanse president Joe Biden, die al twee weken geleden zei te geloven dat een Russische aanval voor de hand ligt, kondigde vrijdag aan dat er troepen naar Oost-Europa worden gestuurd. Hoeveel zei hij niet, maar eerder meldde het Amerikaanse ministerie van Defensie dat 8500 troepen paraat staan ​​voor uitzending.

Gretig om de aandacht af te leiden van de coronaschandalen die hem in eigen land achtervolgen, kondigde de Britse premier Boris Johnson ook aan te overwegen troepen naar het gebied te sturen. Grote aantallen militairen, wapens, oorlogsschepen en vliegtuigen, zou hij aan de Navo aanbieden met als doel ‘een duidelijke boodschap afgeven aan het Kremlin’. “We zullen hun ontwrichtende activiteiten niet dulden en we zullen altijd achter onze bondgenoten van de Navo staan ​​in het licht van Russische vijandigheid,” aldus Johnson in een verklaring.

De Navo zegt een inval niet te zullen accepten, maar of die troepen ook daadwerkelijk zouden ingrijpen, mocht het zover komen, is een tweede. Oekraïne is geen Navo-lid, dus is de militaire alliantie niet verplicht militair bij te springen. In plaats daarvan hebben meerdere westerse landen wapens en ander oorlogsmaterieel naar Oekraïne gestuurd om zich te kunnen verzetten bij een eventuele inval van Rusland. Bovendien stellen de VS en de EU-landen Rusland zware economische sancties in het vooruitzicht.

De deur is open



Terugdeinzen lijkt Poetin echter niet te doen. De Russische troepenmacht wordt almaar verder uitgebreid. Behalve in eigen land staan ​​ook Russian military trainingen op de planning in buurland Belarus en in de Baltische Zee.

De sfeer aan de onderhandelingstafel is al niet beter. Vorige week gaf de Navo formeel te kennen de harde eisen – de garantie dat Oekraïne maar ook andere ex-Sovjetstaten nooit lid zullen worden van de Navo en dat het militaire bondgenootschap alle troepen uit voormalige Sovjetlanden zou terugtrekken – niet te accepten.

Het Westen houdt daarmee geen rekening met de Russische zorgen, was de lezing van het Kremlin, dat deze week met een formele reactie zal komen. Dat wordt dan ook als enige lichtpuntje beschouwd: ondanks alles blijven beide kampen blijkbaar de deur openhouden voor een diplomatieke oplossing.