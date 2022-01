Wat astronauten kunnen leren van eekhoorns in winterslaap

Een theory uit de jaren 80 die stelt dat er dieren zijn die hun eigen urine kunnen recyclen is nu door onderzoekers van de universiteit van Montreal bevestigd.

Het idee ontstond toen werd nagedacht over hoe het toch kan dat dieren na een winterslaap – waarin ze al hun reserves opmaken – geen spiermassa verliezen. Als je bedenkt dat sommige dieren dus negen maanden niet bewegen en niet eten, dan is dat behoorlijk bijzonder. Voor ons mensen zijn één a twee weken plat in bed al genoeg om grote verschillen te veroorzaken. Zelfs als we daarbij gewoon door eten.

In onderzoek naar de dertienstreepgrondeekhoorn is nu gekeken of het recyclen van urine inderdaad de reden kan zijn dat het dier meteen na de winterslaap vol energie aan het paringsseizoen begint. Het idee is dat microben in het spijsverteringskanaal van het dier de stoffen die uiteindelijk urine vormen afbreken en hergebruiken als basis voor eiwitproductie in het lichaam.

Om dat te bevestigen spoten ze bij een paar eekhoorns dezelfde stoffen in op zo’n handle dat ze te volgen waren door het lichaam. Ze zagen deze inderdaad in afgebroken vorm terug in de spieren en lever van het dier. Welke microben dit slimme trucje in gang zetten weten ze nog niet, maar het zou kunnen dat het – enigszins aangepast – ook voor mensen zou kunnen werken.

Lees meer: What wintering squirrels can teach astronauts. From paper: Nitrogen recycling via gut symbionts increases in ground squirrels over the hibernation season.