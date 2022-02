VS zetten oorlogsschip en straaljagers in na aanvallen op Verenigde Arabische Emiraten | Buitenland

De Houthi’s zeggen dat aanvallen zijn gericht tegen steden als Dubai en Abu Dhabi. Een woordvoerder van de opstandelingen waarschuwde eind januari op televisie dat de beschietingen pas stoppen als de Emiraten zich niet meer bemoeien met het conflict in Jemen. Daar woedt al jaren een bloedige burgeroorlog.

De rebellen voerden onder meer een aanval uit toen de Israëlische president vorige maand een bezoek bracht aan de VAE. De Emiraten lieten toen weten dat een ballistische raket was neergehaald door de luchtverdediging. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers.

Drie mensen om het leven gekomen

Eerder in januari waren wel drie mensen om het leven gekomen bij een beschieting. Ook was een aanval uitgevoerd op een luchtmachtbasis waar Amerikaanse troepen zijn gelegerd. Militairen op de basis zagen zich genoodzaakt hun Patriot-luchtverdedigingssysteem in te zetten tegen de naderende projectielen.

De aanhoudende beschietingen zijn een hoofdpijndossier voor de welvarende golfstaat. De raketaanvallen kunnen niet alleen leiden tot slachtoffers, maar ook tot economische schade. Er kan nervositeit ontstaan ​​onder investeerders en de miljoenen buitenlanders die wonen en werken in de VAE.

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft hulp toegezegd in een telefoongesprek met kroonprins Mohammed bin Zayed bin Sultan al-Nahyan van Abu Dhabi, de feitelijke leider van de VAE. Zo gaat het marineschip USS Cole samenwerken met de marine van de Emiraten. Het vaartuig zal volgens een verklaring later ook Abu Dhabi bezoeken.

Austin kondigde ook de inzet aan van geavanceerde gevechtsvliegtuigen. Daarnaast blijven de VS inlichtingen delen en de Emiraten helpen met hun luchtverdediging.