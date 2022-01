De Verenigde Staten willen dat de internationale gemeenschap nieuwe sancties oplegt aan Noord-Korea. De Amerikaanse ambassador bij de Verenigde Naties Linda Thomas-Greenfield kondigde woensdagavond op Twitter aan dat haar land daartoe een voorstel indiant. Noord-Korea heeft sinds september vorig jaar zes ballistische raketten afgevuurd, in strijd met resoluties van de VN-Veiligheidsraad, schrijft Thomas-Greenfield. De laatste twee lanceringen waren deze maand.

Eerder op woensdag kondigde de Amerikaanse regering al aan dat het sancties oplegde aan vijf Noord-Koreanen, een Rus en een Russisch bedrijf voor betrokkenheid bij het Noord-Koreaanse raketprogramma. Ze zouden Noord-Korea helpen bij het verkrijgen van onderdelen voor wapens.

From VN-Veiligheidsraad vergaderde maandag op verzoek van de permanent leden Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië over de lancering van vorige week. Ze riepen Noord-Korea op “om af te zien van verdere desstabiliserende actions”. Een dag later vuurde het dictatorial geregeerde Aziatische land opnieuw een raket af. Volgens het Noord-Koreaanse regime zou dat een hypersonische raket zijn geweest, die vijf keer sneller vliegt dan het geluid en daardoor nauwelijks is te onderscheppen.

