Military Tweeduizend worden gestationeerd in Duitsland en Polen. Deze troepen zullen deze week vertrekken vanuit de Amerikaanse staat North Carolina. Duizend soldieren die al in Duitsland zijn, worden naar Roemenië gestuurd. De tweeduizend uit North Carolina komen bovenop de 8500 Amerikaanse militairen die al in staat van paraatheid zijn gebracht voor uitzending naar het oosten van Europa. Dat is voor het geval de troepen snel nodig zijn, bijvoorbeeld bij een Russische inval in Oekraïne.

Het Westen vreest dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, omdat bij de grens zo’n 100.000 Russische militairen zouden zijn gestationeerd. Rusland ontkent dat er dergelijke plannen zijn maar eist wel veiligheidsgaranties. Het land wil dat Navo-troepen Oost-Europa verlaten en dat Oekraïne nooit lid wordt van de Navo. De VS en de Navo hebben al gezegd niet met deze eisen te zullen instemmen.

Het sturen van duizenden militairen moet de Navo-bondgenoten, die de Russische troepenopbouw met argusogen volgen, enigszins geruststellen. De Amerikanen willen de inzet van hun troepen in Oekraïne vermijden, maar voorzien het land wel van wapens en training.

Twee Amerikaanse militairen tijdens een Navo-oefening in Duitsland. © AFP



Sterk signals

Biden wil met deze maatregel ook het Kremlin duidelijk maken dat de VS bereid is meer militaire stappen te zetten als Rusland doorgaat met de troepenopbouw en de crisis niet bezworen wordt. ,,Het is belangrijk dat we een sterk signaal afgeven aan de heer Poetin en aan de wereld dat de Navo belangrijk is voor de Verenigde Staten en voor al onze bondgenoten”, zegt John Kirby, woordvoerder van het Pentagon.

Kirby sluit niet uit dat de Amerikanen nog meer militairen zullen sturen. Hij hoopt dat Poetin uiteindelijk kiest voor een diplomatieke oplossing. ,,We geloven nog steeds niet dat hij een beslissing heeft genomen om Oekraïne binnen te vallen.”

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Aleksandr Groesjko, noemt de inzet van extra Amerikaanse militairen ‘destructief’. ,,Hierdoor zullen de militaire spanningen oplopen en wordt de ruimte voor politieke oplossingen kleiner”, zegt Groesjko tegen het Russische persbureau Interfax.

Premier Mark Rutte ging in Kiev in gesprek met de Oekraïense president Zelensky. Het ging vooral over de oplopende spanningen met Rusland: