De troepen in Wit-Rusland bevinden zich volgens ambassador Linda Thomas-Greenfield op nog geen twee uur afstand van de Oekraïense hoofdstad Kiev. „Dit is de grootste mobilisatie van troepen in Europa in decennia”, zei ze. In Rusland zouden ook nog eens 100.000 militairen staan ​​bij de grens met buurland Oekraïne.

De bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad werd op verzoek van de VS gehouden wegens de vermeende dreiging voor Oekraïne. De raad heeft volgens de Amerikaanse ambassador de verantwoordelijkheid Rusland een duidelijke boodschap te sturen waarin wordt aangedrongen op een diplomatieke oplossing en uitsluiting van verdere militaire stappen.

‘Aanwakkeren hysteria’

De Russische ambassador Vasili Nebenzja vindt dat de Amerikanen met de bijeenkomst de „hysterie aanwakkeren” over een mogelijke oorlog met Rusland. Discussies over de dreiging daarvan ziet zij als provocerend. „Ze vragen er bijna om. Ze willen dat het gebeurt.” Rusland probeerde het beraad nog tegen te houden, maar wist daar niet genoeg steun voor te vergaren.

Vanwege de Russische troepenopbouw bij Oekraïne zijn de spanningen in de regio flink opgelopen. Volgens het Westen zijn er plannen voor een invasie. Rusland ontkent dat, maar komt wel met eisen om de situatie te de-escaleren. De Russen willen dat NAVO-troepen Oost-Europa verlaten en de belofte dat Oekraïne nooit lid kan worden van het militaire samenwerkingsverband. De NAVO en de VS hebben deze zogenoemde veiligheidseisen verworpen.