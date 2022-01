© ProShots

Voetbalminnend Amerika kijkt uit naar heuse titanstrijd





In de Noord-Amerikaanse WK-kwalificatiecyclus hebben topfavorieten Canada, de Verenigde Staten en Mexico vannacht geen fout gemaakt. Er wordt nu vooral uitgekeken naar aankomende zondag: dan strijden Canada en de Verenigde Staten in een rechtstreeks duel om de koppositie.

Canada is nog ongeslagen in deze kwalificatiereeks en bond in de nacht van donderdag op vrijdag ook Honduras aan de zegekar. De ploeg werd op weg geholpen door een eigen doelpunt van Denil Maldonado en een handig wippertje van Jonathan David betekende in de tweede helft de beslissing. Canada blijft door de volgende driepunter bovenaan staan ​​in de kwalificatiegroep en is hard op weg naar de eerste WK-deelname sinds 1986.

Canada heeft na negen kwalificatiewedstrijden één punt meer dan de Verenigde Staten, dat komende zondag de tegenstander zal zijn. Team USA won vannacht met een minimaal verschil van El Salvador: Antonee Robinson schoot kort in de tweede helft van dichtbij raak, nadat de bal met wat toeval voor zijn voeten terecht was gekomen. Bij de Verenigde Staten deed Sergino Dest de hele wedstrijd mee en zat Feyenoord-aanwinst Cole Bassett niet bij de selectie.

Buy Canada en de Verenigde Staten is Mexico de nummer drie in de Noord-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep. Zonder Edson Álvarez en Érick Gutiérrez, die de gehele wedstrijd op de bank bleven, wonnen de Mexicanen vannacht van Jamaica. Het gastland kwam ondanks een rode kaart voor Damion Lowe op voorsprong, maar wist die met een man minder niet vast te houden. Late goals van Henry Martin en Alexis Vega zorgden ervoor dat Mexico in het spoor blijft van Canada en de Verenigde Staten.

Uit de CONCACAF-confederatie gaan de bovenste drie ploegen direct naar het WK. De nummer vier wacht play-offvoetbal.