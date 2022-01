UTRECHT, Netherlands, Jan. 28, 2022 /PRNewswire/ — Aan January 28de filmaanbevelingswebsite Veboli lanceert persoonlijk aanbevelingen voor streamingdiensten in Canada in by Verenigde Staten. Op basis van hun unieke voorkeuren komen streamingaanbevelingen overeen met gebruikers en nieuwe bezoekers van films waarvan ze zullen genieten, rechtstreeks op hun streamingdiensten, zoals Amazon Prime Video, Disney Plus en Netflix.

Foto van Netflix-aanbevelingen voor de Verenigde Staten.

Photo of Amazon Prime Video-aanbevelingen voor Canada.

Hoewel er duizenden films zijn om te bekijken op streamingdiensten, kan het een behoorlijk moeilijke taak zijn om de juiste te kiezen. “Dat is jammer, want met persoonlijk advies kan iedereen gemakkelijk een geweldige film streamen”, zegt Thomas van Wageningenoprichter van Veboli.

Veboli gebruikt beoordelingen om mensen te koppelen aan gelijkgestemde gebruikers en filmrecensenten en hun films aan vergelijkbare films om persoonlijke aanbevelingsscores voor alle films te genereren. Gebruikers en nieuwe bezoekers kunnen zien welke films ze moeten bekijken en welke ze moeten vermijden. Gebruikers kunnen ook samen met hun vrienden persoonlijke aanbevelingen krijgen om een ​​film te kiezen die iedereen leuk zal vinden.

Aanbevelingen zijn gekoppeld aan wat er op meer dan 200 verschillende streamingdiensten staat, waaronder niet alleen de bekende providers, maar ook kleinere providers zoals Crackle, Fandor en Kanopy.

Deze functie is ook beschikbaar in Australia, Ireland, New Zealandfrom Verenigd Koningkrijk en zal uitbreiden naar meer landen in Europe in Azie of Komende Maanden.

