Trailer for Sweet Magnolias seizoen 2

Sweet Magnolias seizoen 2 gaat op 4 februari in premiere. Onze Magnolia’s zijn terug met een nieuw seizoen vol liefde voor familie, vriendschap, geloof en margarita’s. Bekijk hieronder of trailer you Sweet Magnolias seizoen 2.

De twee minuten durende preview van het nieuwe seizoen biedt een voorproefje van wat Maddie, Dana Sue en Heather in petto hebben. Maddie groeit dichter naar Cal, terwijl ze nog steeds tijd vindt om Bill op zijn plaats te zetten. Dana Sue worstelt om te kiezen tussen Jeremy en Ronnie. Daarnaast komt Helen in het reine met haar eigen gevoelens voor Erik. We krijgen ook een (soort van) antwoord over wie er de nacht van het ongeval in de auto zat.

Sweet Magnolias seizoen 2 trailer

Goede vriendinnen Maddie, Helen en Dana Sue kennen elkaar al sinds hun high school-tijd. Ze helpen elkaar terwijl ze een balans moeten vinden tussen relaties, familie en career in het stadje Serenity, in het zuiden van de Verenigde Staten. Het drietal, dat altijd al droomde van een gezamenlijke onderneming, besluit samen een luxury spa te openen. Maar dan stort het leven van Maddie volledig in: haar huwelijk loopt na twintig jaar stuk. Ze moet helemaal opnieuw beginnen, maar hoe?

Deze Netflix Original is gebaseerd op de gelijknamige popular boekenreeks van schrijfster Sherryl Woods. In total heeft ze maar liefst elf boeken geschreven in deze reeks.

De hoofdrollen worden gespeeld door JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott, Heather Headley, Logan Allen, Anneliese Judge, Carson Rowland, Justin Bruening, Chris Klein, Jamie Lynn Spears.

Sweet Magnolias seizoen 2 verschijnt 4 februari op Netflix.

VOLG ONS

Wil je de hele week op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Houd dan eleven pagina in de gaten of volg Entertainmenthoek op Facebook, instagram, Twitter in pinterest. Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws rondom je favoriete films en series.