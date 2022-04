At the World Cup in Qatar, the Netherlands are seeded in Group A with hosts Qatar, Senegal and Ecuador and will play their pool matches on November 21, 25 and 29.

See the full schedule (with Dutch time) below, as the Argentine Football Association has published† World Football Association FIFA has not yet released official dates and times.

monday november 21

11:00 am: Qatar – Ecuador (Al Khawr)

5:00 p.m.: Senegal – NETHERLANDS (Doha)

2 p.m.: England – Iran (Doha)

8 p.m.: United States – Scotland/Ukraine/Wales (Al Rayyan)

tuesday november 22

8 p.m.: Argentina – Saudi Arabia (Lusail)

5:00 p.m.: Mexico – Poland (Doha)

2 p.m.: France – Australia/United Arab Emirates/Peru (Doha)

11:00 am: Denmark – Tunisia (Al Wakrah)

Wednesday, November 23

8 p.m.: Spain – Costa Rica/New Zealand (Al Khawr)

5:00 p.m.: Germany – Japan (Doha)

2 p.m.: Belgium – Canada (Doha)

11 a.m.: Morocco – Croatia (Al Rayyan)

Thursday, November 24

8 p.m.: Brazil – Serbia (Lusail)

5:00 p.m.: Switzerland – Cameroon (Doha)

2:00 p.m.: Portugal – Ghana (Doha)

11 a.m.: Uruguay – South Korea (Al Wakrah)

Friday, November 25

2 p.m.: Qatar – Senegal (Doha)

11 a.m.: NETHERLANDS – Ecuador (Al Rayyan)

8 p.m.: England – United States (Al Khawr)

5:00 p.m.: Scotland/Ukraine/Wales – Iran (Doha)

Saturday November 26

2 p.m.: Argentina – Mexico (Doha)

11 a.m.: Poland – Saudi Arabia (Al Wakrah)

8 p.m.: France – Denmark (Lusail)

5:00 p.m.: Tunisia – Australia/United Arab Emirates/Peru (Doha)

Sunday November 27

2 p.m.: Spain v Germany (Doha)

11 a.m.: Japan – Costa Rica/New Zealand (Al Rayyan)

8 p.m.: Belgium – Morocco (Al Khawr)

5:00 p.m.: Croatia – Canada (Doha)

monday november 28

2:00 p.m.: Brazil – Switzerland (Doha)

11h00: Cameroon – Serbia (Al Wakrah)

8:00 p.m.: Portugal – Uruguay (Lusail)

5:00 p.m.: South Korea – Ghana (Doha)

tuesday november 29

8 p.m.: NETHERLANDS – Qatar (Al Khawr)

8 p.m.: Ecuador – Senegal (Doha)

4 p.m.: Scotland/Ukraine/Wales – England (Doha)

4 p.m.: Iran – United States (Al Rayyan)

Wednesday, November 30

8 p.m.: Poland – Argentina (Lusail)

8 p.m.: Saudi Arabia – Mexico (Doha)

4 p.m.: Tunisia – France (Doha)

4 p.m.: Australia/United Arab Emirates/Peru – Denmark (Al Wakrah)

Thursday, December 1

8 p.m.: Japan – Spain (Al Khawr)

8 p.m.: Costa Rica/New Zealand – Germany (Doha)

4 p.m.: Croatia – Belgium (Doha)

4 p.m.: Canada – Morocco (Al Rayyan)

Friday, December 2

8 p.m.: Cameroon – Brazil (Lusail)

8 p.m.: Serbia – Switzerland (Doha)

4 p.m.: South Korea – Portugal (Doha)

4:00 p.m.: Ghana – Uruguay (Al Wakrah)