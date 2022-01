© Aangeboden door SerieTotaal

‘The Book of Boba Fett’ is vele malen beter bekeken dan de meeste Netflix-series





Nielsen brengt elke week in kaart hoeveel series bekeken zijn. Uit die statistieken, die van streamingdiensten zelf afkomstig zijn en door Nielsen samengevoegd worden, blijken altijd weer interessante zaken. Zo ook deze week.

Nu krijgen we namelijk een goed gevoel voor hoe popular The Book of Boba Fett wel niet is. De data van Nielsen voor de week van 27 december 2021 tot en met 2 februari 2022 laat namelijk zien dat de serie in de Verenigde Staten in totaal 389 miljoen minuten bekeken is.

Heel veel bekeken

Daarmee kwam The Book of Boba Fett volgens Nielsen slechts uit op de achtste plek van de week. Maar het feit dat de serie slechts 1 aflevering online had gezet op dat moment en slechts vijf van de zeven dagen te zien was, maakt ‘m populairder dan een aantal Netflix-series, waar een compleet seizoen van online verscheen.

Wat te denken van stay close in The Great British Baking Show from Netflix? Daarvan waren al complete seizoenen gelanceerd en desondanks scoorde The Book of Boba Fett better.

Dat niet alleen, The Book of Boba Fett scoorde ook bijna net zo goed als Lost in Space in Queer-Eyetwee series van Netflix die ook een compleet seizoen hadden gekregen.

Check hieronder de volledige top tien.

1. Cobra-Kai (Netflix), 2.42 miljard minutes bekeken

2. The Witcher (Netflix), 1.83 miljard minutes bekeken

3. Emily in Paris (Netflix), 1.11 miljard minutes bekeken

4. The Wheel of Time (Prime Video), 630 miljoen minuten bekeken

5. Hawkeye (Disney+), 539 miljoen minuten bekeken

6. Queer-Eye (Netflix), 466 miljoen minuten bekeken

7. Lost in Space (Netflix), 452 miljoen minuten bekeken

8. The Book of Boba Fett (Disney+), 389 miljoen minuten bekeken

9. stay close (Netflix), 349 miljoen minuten bekeken

10. The Great British Baking Show (Netflix), 338 miljoen minuten bekeken

[more=rjpopfcxs4dd]Lees ok: De laatste 2 afleveringen van ‘Boba Fett’ hebben iets voor ons in petto[/more]

[more=1pb89ja2es4w]Lees ok: ‘The Book of Boba Fett’ krijgt dan eindelijk een rating op RottenTomatoes[/more]