Spike Lee maakt docureeks over Colin Kaepernick

Spike Lee is gestrikt als regisseur voor een docureeks over voormalig American Football-speler Colin Kaepernick. From documentary series moet uiteindelijk te zien zijn op sportzender ESPN, onderdeel van Disney. De mediagigant sloot in 2020 een contract voor meerdere jaren met Kaepernick.

De nog titelloze serie moet gaan over de jaren sinds het gedwongen vertrek van Kaepernick bij San Francisco 49ers. Dat was controversial, omdat het volgde op de knielacties van de speler. Kaepernick weigerde voor wedstrijden te blijven staan ​​als het Amerikaanse volkslied werd gespeeld, uit protest tegen de raciale ongelijkheid in de Verenigde Staten.

Disney liet woensdag in een persbericht weten: “Kaepernick heeft nooit eerder zijn volledige verhaal uit de doeken gedaan. verhaal vanuit zijn eigen perspectief te vertellen.”

De oud-atleet was afgelopen jaar al onderwerp van een dramaserie op Netflix. Die zesdelige miniserie Colin in Black & White ging voornamelijk over de jeugd van Kaepernick, die een witte biologische moeder heeft en een zwarte biologische vader, als baby geadopteerd werd en opgroeide in een wit gezin.