De Zeeuwse snackbarhouder lag al jaren in de clinch met de Amerikaanse fastfoodgigant Wendy’s. Beeld REUTERS

Halverwege de jaren negentigregistrerde Warrens de naam als merkrecht voor de Benelux. De Amerikaanse naamgenoot probeerde dat later dat jaar ook, maar via de rechter wist Warrens dit te voorkomen. In 2000, 2012 en 2013 lukte het de Amerikanen niet om deze uitspraak terug te draaien. De laatste poging in 2017 viel ook in het voordeel van de Zeeuw en afgelopen november verloor de fastfoodgigant het hoger beroep.

Daar liet Warrens het niet bij. Hij besloot zijn geluk nog een keer te beproeven. In het voorjaar van 2020 spande hij een nieuwe rechtszaak aan om 6.5 miljoen euro af te dwingen bij de Amerikaanse keten. Volgens de snackbareigenaar maken de Amerikanen inbreuk op zijn merkrecht. ‘De snackbar gebruikt het merk voor haar dienstverlening als snackbar normaal op de fastfoodmarkt’, klonk het nog in november 2021 vanuit de rechtbank.

Hoewel Warrens de fastfoodgigant altijd klein kreeg, lijkt zijn geluk nu op. Eind december besloot de rechtbank in Amsterdam dat het Amerikaanse Wendy’s zich bezig houdt met ander soort activiteiten dan de Zeeuwse snackbar, en daarom geen inbreuk maakt op het merkrecht van Warrens. Dat betekent dat hij geen 6.5 miljoen euro van de Amerikanen krijgt, maar wel bijna 14,000 euro moet betalen voor de gemaakte juridische kosten van de tegenpartij.