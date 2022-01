Seizoen 5 van ziekenhuisserie ‘The Resident’ is nu te zien op Disney+

Ben jij helemaal gek op Grey’s Anatomyheb I go afleveringen van The Good Doctor al gebingewatcht en kun i geen genoeg krijgen van New Amsterdam? Dan is deze ziekenhuisserie ook echt wat voor jou. Vanaf vandaag is het eerste deel van The Resident seizoen 5 te zien op Disney+ in Nederland, waarna de serie binnenkort vervolgd zal worden met nieuwe afleveringen. Lees snel verder voor het antwoord op de vraag: wanneer komt The Resident seizoen 5 op Disney+? Ook vind I go wat we tot nu toe weten over het newof cast from trailer van eventuele nieuwe afleveringen.

Want to know The Resident seizoen 5 op Disney+ in Nederland?

In de Verenigde Staten ging de vijfde set afleveringen van The Resident van start op September 21, 2021, waarna wekelijks een aflevering volgde. Episode 10 kwam uit op 7 december 2021, maar toen ging de serie in winterstop tot februari 2022. Dit uitzendschema is heel erg vergelijkbaar met het vijfde seizoen van 9-1-1waarvan de afleveringen ook recentelijk op Disney+ verschenen.

Het eerste deel van The Resident seizoen 5 is sinds January 26, 2022 te zien op Disney+ in Nederland. Wanneer het tweede deel volgt, is nog niet bekend. Het zal in ieder geval vanaf of na 1 februari 2022 zijn, omdat de afleveringen dan in de Verenigde Staten worden uitgezonden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het seizoen gelijktijdig in Nederland vervolgd worden of volgen in delente of zomer van dit jaar.

Waar gaat het verhaal van The Resident over?

Conrad Hawkins is een van de beste dokters van het Chastain Park Memorial Hospital. Conrad is charming and arrogant in behandelt zijn patiënten, indian mogelijk, het liefst op een onconventionele handling. Hij gelooft dat het zijn plicht is om de romantische illusies de grond in te boren van eerstejaars Devon Pravish, een onschuldige idealist, die op zijn nauwkeurig afgestemde morele kompas vaart. Met hulp van Conrad ziet hij in dat een ziekenhuis een bedrijf is, dat patiënten geen engelen zijn en dat dokters ook fouten maken.

Title The Resident Jaar 2018- soort Series taal Engels Dur 5 weeks Network FOX Category Drama IMDb 7.7 nights 24,000 stemmen Makers Amy Holden Jones, Hayley Schore, Roshan Sethi Cast Matt Czuchry, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Malcolm-Jamal Warner, Emily VanCamp, Shaunette Renée Wilson, Tasso Feldman, Jane Leeves, Jessica Miesel

Waar kun je The Resident online kijken in Nederland?

Mocht je je afvragen of je ook via Netflix, Videoland, Amazon Prime Video of een andere streamingdienst naar de afleveringen van The Resident kunt genieten, dan hebben we helaas slecht nieuws voor je. 20th Century FOX, onderdeel van The Walt Disney Company, heeft deze serie geproduceerd. In Nederland kun je momenteel exclusief via het eigen video on demand-platform Disney+ kijken.

Komt er een The Resident seizoen 6 of is S5 het laatste seizoen van de serie?

Eerste moet seizoen 5 nog vervolgd worden met nieuwe afleveringen, maar de toekomst van de serie hierna is nog niet bekend. We houden je op de hoogte via de website en social media kanalen van Streamwijzer zodra we meer te weten komen.

Welke teaser of trailer is er van het vijfde seizoen van de serie?

Hieronder bekijk je direct de official trailer van The Resident seizoen 5. Deze promo kwam eind 2021 uit, vlak voor de lancering van de nieuwe afleveringen in de VS.

Veelgestelde vragen

