Sam Schröder wins enkelspelfinale Australian Open | 1Limburg

Rolstoeltennisser Sam Schröder uit Geleen heeft de enkelspelfinale van de Australian Open gewonnen. Schröder was from best tegen Dylan Alcott: 7-5 to 6-0.

Het is de tweede individual grandslamtitel voor de Gelener.

Rod Laver Arena

De wedstrijd van Schröder en Alcott was niet alleen een finale, maar ook de allerlaatste wedstrijd uit de career van de Australiër én thuisspeler Alcott. Daarom besloot de organisatie om de wedstrijd te laten spelen op het center court in de Rod Laver Arena. Daardoor waren er duizenden mensen toeschouwer van de finale. Het Australische publishek was op de hand van Alcott en hoopte op een fantastische einde van de career van de Australiër. Toch liet Schröder zich daar niet door van de wijs brengen.

spanning set

De eerste set ging gelijk op en de spelers waren aan elkaar gewaagd. Hoogtepunt was de negende game die pas na 24 punten werd beslist in het voordeel van Alcott. Bij een stand van 5-4 leek de Australiër de eerste set te gaan winnen, maar door een ijzersterk einde en het winnen van drie games pakte Schröder de set: 7-5.

Vliegende start

Aan het begin van de tweede set wist Schröder zijn tegenstander direct te breaken. Alcott kreeg twee keer de kans om zijn game te pakken, maar verzuimde dat waardoor Schröder op 2-0 kon komen. De Gelener wist daarna snel een gat te slaan met de Australiër. Na 1 uur en 40 minuten kreeg Schröder bij een stand van 5-0 zijn eerste matchpoint. Die benutte hij direct waardoor hij voor het eerst een grandslamtitel in Australia op zijn naam kon schrijven. Afgelopen september won hij in de Verenigde Staten al zijn allereerste individual grandslamtitel op de US Open.

Publiek

Na afloop ging de aandacht in eerste instantie met name uit naar Alcott die ruim de tijd kreeg om zijn afscheidsspeech te houden. Daarna was het de beurt aan Schröder om zijn prijs in ontvangst te nemen en het woord tot het uitzinnige publishk te richten. “Het is fantastisch om hier te zijn. Het was heel speciaal dat jullie er allemaal waren. Dat gebeurt niet vaak bij rolstoeltennis.” Daarna bedankte Schröder ook zijn coach Joop Broens en zijn familie en vrienden.