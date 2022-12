Review Puss in Boots: The Last Wish

Direction: Joel Crawford and Januel Mercado | Script: Tommy Swardlow,

Tom Wheeler and Paul Fisher| Cast (voice): Antonio Banderas / Jon van Eerd (Puss in Boots / De Puss in Boots), Salma Hayek / Anna Drijver (Kitty Softpaws / Kitty Poezelpootje), Harvey Guillén / Jody Bernal (Perro / Perrito), Florence Pugh / Holly Mae Brood (Goldilocks / Goudhaartje ), Ray Winstone / Frank Lammers (Papa Beer), John Mulaney / Jeroen Woe (Jack Horner), Kevin McCann / Niels van der Laan (Ethical Bug / Conscientious Beestje), ea | Playtime: 100 minutes | Year: 2022

Believe it or not, 2022’s return to cinema is coming to Puss in Boots, aka Puss in Boots, at the last minute, which is surprising to say the least. Although at the end of Puss in Boots: The Last Wish leave the door ajar Shrek to revive, after all, the whole franchise has been in tatters for a long time. Great was therefore the surprise when DreamWorks ten years after the first [i]Puss in Boots[/i met een tweede deel van deze spin-off voor de dag kwam.

De verwachtingen waren laag, maar vanuit de Verenigde Staten kwamen mondjesmaat de eerste lovende recensies binnen. Sommigen waagden zelfs te spreken van het beste wat DreamWorks in jaren deed. En jawel, de rosse sluwe kat speelt het wederom klaar en hoe!

Puss In Boots zit deze keer aardig in nesten. De poes wordt door een groot deel van de bevolking nog wel op handen gedragen maar een grote boze wolf die eigenlijk Magere Hein voorstelt, vertelt de kat dat hij aan zijn laatste leven bezig is. Door een net iets te losbandig bestaan heeft Puss In Boots zijn andere acht levens verkwist en de wolf is er rotsvast van overtuigd dat de kat het niet lang meer zal uitzingen, zeker omdat de wetsdienaar een hoge prijs op het hoofd van Puss In Boots heeft gezet.

Het enige wat Puss In Boots nog kan redden is een magische landkaart die hem naar het Donkere Woud leidt waar hij aan een ster nog een laatste wens kan vragen, en wat kan dat in zijn geval beter zijn dan opnieuw negens levens te vragen? Gelukkig staat de poes er voor deze gevaarlijke taak niet alleen voor, want iedereen wil deze fel gezochte map, en krijgt hij de onverwachte hulp van zijn liefje Kitty Softpaws en het vreemde hondje Perro die vooral op zoek is naar vriendschap.

Het leuke aan Puss in Boots: The Last Wish is dat het een animatiefilm is voor alle leeftijden. Er is meermaals sprake van de dood, maar akelig wordt het nooit. Voor de volwassenen zitten er een heleboel referenties naar de popcultuur in (zelfs één naar Nicolas Cage), terwijl de allerkleinsten (en ook de volwassenen) zonder al te veel problemen door de lieflijke beestjes gecharmeerd zullen worden.

Joel Crawford die voorheen regiewerk leverde voor The Croods: A New Age weet wat hij moet doen om zijn publiek te boeien, zoals leuke cameorolletjes van de Gingerbread Man of Pinokkio opvoeren die de nostalgie naar Shrek volledig maken. Puss in Boots: The Last Wish is een sprookje in de stijl van een spaghettiwestern en zit boordevol geslaagde grapjes. Hoewel je vrij bent om te kiezen of je voor de originele of de Nederlandse versie gaat, je zult niemand vinden die het beter doet dan Antonio Banderas. Het is maar een tip! Meow!