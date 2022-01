Race tegen klok: VS wil China voor zijn met opduiken straaljager

De peperdure F35, ter waarde van 100 miljoen dollar (90 miljoen euro), kwam afgelopen maandag in de zee terecht toen een landing op een vliegdekschip van het Amerikaanse leger de mist in ging. Het toestel raakte de rand van het schip en viel het water in.

Lichtgewond

Bij het ongeluk raakten zeven mariniers gewond, de piloot bracht zich met de schietstoel in veiligheid. Ook hij raakte lichtgewond bij het incident.

De F35-straaljager is de geavanceerdste ter wereld, schrijft nieuwszender ABC News. Bovendien zou er veel geclassificeerde informatie in de cockpit aanwezig zijn. De Amerikanen willen niet dat die in handen komt van de Chinezen.