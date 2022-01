Ongelimiteerde ruimte aan WhatsApp-backups op Google Drive verdwijnt

Als je WhatsApp gebruikt op Android, dan worden backups hiervan op Google Drive gezet. Het voordeel is dat er een samenwerking is tussen Google en WhatsApp, waardoor het je geen Google Drive-ruimte kost. Dat komt echter tot zijn einde. Google gaat de ‘gratis’ WhatsApp-backups op Google Drive beperken.

Op dit moment is het nog niet in gang gezet en kun je dus nog met een gerust hart je WhatsApp-gesprekken backuppen op Google Drive. Het is ook nog niet bekend wanneer Google hier eventueel een grens op zou zetten en hoe hoog die grens is. De mensen van WABetaInfo kwamen tot de ontdekking dat Google dit van plan is toen het maanden geleden op een nieuwe mogelijkheid stuitte.

Die mogelijkheid was om zelf te kunnen kiezen welk type berichten er niet zouden worden opgeslagen in Google Drive, zodat je hiermee ruimte bespaart op je Google Drive. Dat is natuurlijk gek: waarom zou je ruimte op je Google Drive willen besparen, als WhatsApp-backups helemaal geen ruimte innemen op Google Drive? Dat kan maar één ding betekenen, concludeert de website. Google wil in de toekomst toch gaan begrenzen als het gaat om Google Drive-backups.

Nu zijn de mensen van WABetaInfo niet traag van begrip: ze zaten alleen te wachten tot er echt bewijs was in plaats van dit gerucht. In een screenshot toont het code waaruit je kunt opmaken dat er aanpassingen aankomen voor backups ( Google Drive backup changing), meldingen voor wanneer Google Drive bijna vol is wanneer de limiet is bereikt en ook wanneer de begrenzing start.

Vooral het laatste toont aan dat het dus niet zo is dat iedereen ineens Google Drive-ruimte gaat verbruiken bij backups van WhatsApp, maar dat er wel degelijk een maximum op komt te zitten op de ‘gratis’ ruimte.

Als het klopt, dan is het jammer dat Google hiervoor kiest, want in principle had het hiermee een voordeel ten opzichte van Apple, dat wel iCloud-opslag gebruikt voor WhatsApp-backups.

