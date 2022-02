ONE Championship Edition’ Nu te zien op Netflix

From show wordt geleid door ONE Championship voorzitter to CEO Chatri Sityodtongdie een heeft gebouwd US$ 1 billion sportmedia-imperium naast zijn team.

“We zijn verheugd om ‘The Apprentice: ONE Championship Edition’ te delen met Netflix-kijkers over de hele wereld,” zei Sityodtong. “Ga met mij mee op mijn missie om grootsheid los te laten van 16 kandidaten die strijden om een ​​VS $250,000 jobaanbieding en een unieke kans om mijn protege te worden.”

From show gelanceerd in Azie eerder dit jaar en trok naar schatting 4 miljoen kijkers op de première-avond, waarmee hij andere premieres van de reality-competitie versloeg, waaronder “America’s Got Talent” seizoen 20, “MasterChef Singapore” seizoen 2, “The Voice” seizoen 20 en “The Masked Singer ” Seizoen 5 wordt de best bekeken seizoenspremière van 2021 van alle Engelstalige realityseries op tv in Azie per uitzending bereik. From show is binnen Azie behaalde ook 30 miljoen cumulative bereik, naast een gemiddelde van 3.5 miljoen bereik per aflevering**.

Het eerste seizoen van “The Apprentice: ONE Championship Edition” bestaat uit 13 afleveringen. Kijkers kunnen hun lokale kandidaten volgen, die afkomstig zijn uit Singapore, Duitsland, From Filipijnen, Indonesia, Japan, India, Rusland, Venezuela, thailandin sea.

*Niet beschikbaar in Australia, Canada, Cook Eilanden, China, Denmark, Fiji, Finnish, Hungary, Italy, Mexico City, Mongolia, Netherlands, New Zealand, Niue, Noorwegen, Portugal, Roemenie, Samoa, Solomon eilanden, ZwedenDutch Antilles, Tonga, Verenigd Koningkrijk, by Verenigde Staten van Amerika, Vanuatu

**Gegevensbronnen: Nielsen, IMDA, Kantar

Over “The Apprentice: ONE Championship Edition”

“The Apprentice: ONE Championship Edition” nodigt 16 geselecteerde kandidaten van over de hele wereld uit om deel te nemen aan een competitie met hoge inzetten die zakelijke en fysieke uitdagingen omvat. De winnaar krijgt een US$250,000 jobaanbieding om direct onder ONE voorzitter en CEO te werken Chatri Sityodtong voor een jaar als zijn protected in Singapore.

CEO’s in special gastoptredens in “The Apprentice: ONE Championship Edition” zijn onder andere Grab CEO Anthony TanZoom-CEO Eric YuanZilingo CEO Ankiti Bose, Catcha Group medeoprichter en Group CEO patrick groveas Everise CEO Sudhir Agarwalonder andere.

Atleten in special gastoptredens zijn onder andere vechtsportlegendes Georges St-Pierre in Renzo Gracievoormalig ONE-wereldkampioen weltergewicht Ben Askrenvoormalig ONE Heavyweight World Champion Brandon VeraONE Atomweight Wereldkampioen voor vrouwen Angela LeeEEN Vlieggewicht World Grand Prix-kampioen Demetrious JohnsonIndiase worstelkampioen Ritu PhogatWereldkampioen karate Salie Northcuttas ONE Women’s Strawweight World Champion Xiong Jing Nan.

Over Group ONE Holdings

Groep ONE Holdings (ONE) is Azie grootste wereldwijde sportmediaplatform met een uitzending naar meer dan 150 landen over de hele wereld. Volgens Nielsen behoort ONE tot de top 10 van grootste sportmedia-eigenschappen ter wereld op het gebied van kijkers en betrokkenheid. Door middel van zijn grote sportaccommodaties (ONE Championship en ONE Esports) en zijn gepassioneerde millennial community, is ONE een viering van Azie fenomenen cultural grootste, Vechtsporten en Gaming, en de diepgewortelde Aziatische waarden van integriteit, nederigheid, eer, respect, moed, discipline en mededogen. ONE zendt uit in meer dan 150 gebieden met enkele van de grootste netwerken en digital omroepen, waaronder sternsportBeijing TV, iQIYI, in sportAbema, IB, Turner SportsSCTV, Vidio, Laliga TV, Startimes, Thairath TV, RTM, VieOn, Skynet, Mediacorp, Spark Sport, Match TV, Dubai Sports, RedeTV en meer.

