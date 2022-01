Onderzoek dood Gabby Petito gesloten na bekentenis van verloofde

Grote zoekactie

Op 1 september keerde Laundrie echter alleen terug. Een grootse zoekactie begon en op 19 september werd Petito’s lichaam gevonden. Ze was gewurgd.

In de tussentijd was ook Laundrie verdwenen. Zijn lichaam werd uiteindelijk in oktober gevonden in een natuurgebied in Florida, niet ver van zijn ouderlijk huis. Hij had zichzelf door het hoofd geschoten. In de buurt werden ook een rugzak en het dagboek gevonden.