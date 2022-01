„Ik wil niet dat mijn kinderen de problemen van Oekraïne erven of dat we deze bedreigingen aan hen doorgeven. Het is beter dat ik dit nu afhandel”, zegt Zhaglo. „Als het erop aankomt, vechten we voor Kiev.”

Ze is niet bang om haar gloednieuwe sluipschuttersgeweer te gebruiken: „Als het uit de hand loopt, dan begin ik met schieten”, zegt de moeder terwijl ze haar gloednieuwe Zbroyar Z-15 laat zien aan The Times. Ze staat voor het raam in haar flat in de Oekraïense hoofdstad en kijkt strijdlustig naar buiten.

Sluipschuttercursus

Het jachtgeweer was geen impulsaankoop van de 52-jarige vrouw. Ze volgde onlangs ook een sluipschuttercursus van twee weken en ze liet verschillende hulpstukken op het geweer aanbrengen – zoals een bipod, een telescoopvizier en een geluiddemper – om ervoor te zorgen dat haar kogels zo dodelijk mogelijk zijn.

Maar dat niet alleen: ze gaf ook nog eens bijna 1000 euro uit aan militaire kleding. Ze kocht een helm, een sneeuwcamouflagepak, een kogelvrij vest, munitie en laarzen. Ook heeft ze ingeblikt voedsel aangeschaft zodat ze wekenlang in haar appartement kan overleven. Zhaglo is klaar voor de strijd.

De marketingonderzoeker is een van de duizenden Oekrainers die zich hebben aangesloten bij de Territorial Defense Forces (TDF). Dit is een vrijwillig deel van het leger dat sinds de spanningen bij de Russiche grens enorm veel leden aantrekt. Ze worden intern opgeleid. Zo heeft TDF afgelopen weekend een training gegeven in besneeuwde bossen buiten de hoofdstad, zodat burgers gevechtsvaardigheden kunnen opdoen.

Als Rusland besluit Oekraïne aan te vallen, zullen deze vrijwilligers deel uitmaken van het burgerlijke verzet voor het geval dat het regular leger van Oekraïne (met zo’n 225.000 man) wordt overweldigd.

‘Dit is ons huis’

In deze regio zijn de spanningen afgelopen maanden flink opgelopen, sinds Rusland zo’n 100,000 soldiers, tanks en raketten naar de oostelijke grens met Oekraïne heeft gestuurd.

Zhaglo vertelt tegen The Times dat veel Oekraïners ondertussen hebben leren leven met de dreiging van een mogelijke invasie sinds de annexatie van de Krim door Moskou in 2014. Het is volgens haar dan ook niet ongebruikelijk dat Rusland de troepeninzet nabij de grens opvoert.

Ze is vastbesloten alles te geven voor haar stad: „Mijn man en ik hebben hebben nergens anders nog levende familieleden, wij kunnen nergens anders heen. Dit is ons huis, hier zullen wij voor vechten.”

Ondertussen heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy dinsdag het volk opgeroepen om kalm te blijven. In een videotoespraak op televisie liet hij weten te werken aan een ontmoeting tussen hem en de leiders van Rusland, Frankrijk en Duitsland.

In deze toespraak zei hij ook dat de terugtrekking van westers embassypersoneel niet betekent dat een militaire escalatie met Rusland onvermijdelijk is, maar wel dat voorzichtigheid geboden is.

,,Er zijn geen roze shinen, geen kinderachtige illusies. Het is niet eenvoudig, maar er is hoop”, aldus Zelenskiy. ,,Bescherm je lichaam tegen virussen, je hersenen tegen leugens, je hart tegen paniek.”