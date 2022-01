NSO, het bedrijf achter de Pegasus spyware waarmee onder meer mensenrechtenactivisten en journalistn worden afgeluisterd, wordt waarschijnlijk verkocht. Het voorlopige plan lijkt om de spionagetools namens de VS in te zetten.

Volgens de Israelische krant Ha’aretz voert NSO gesprekken met verschillende Amerikaanse investeringsbedrijven. Eén daarvan, Integrity Partners, zou heel concreet zijn. Zo is er een brief met concrete intentions om het bedrijf grondig te herstructureren.

Volgens die brief zou Integrity Partners een dochterbedrijf Integrity Labs oprichten dat NSO zou aansturen, samen met een investing van 300 miljoen dollar in het bedrijf. Tegelijk worden er inspanningen geleverd om het bedrijf weer acceptabel te maken, tenminste in de VS, waar het intussen op een zwarte lijst staat.

‘Legal’ spyware

NSO maakt spyware die het ter beschikking stelt aan andere landen. Formeel is dat legaal en om onder meer terroristen op te sporen. Maar in praktijk werd de spyware ook aan minder democratische en onethische regimes aangeboden, die ze hebben ingezet om onder meer mensenrechtenactivisten en journalistn, maar ook Amerikaanse ambtenarenaf te luisteren en zo te hinderen.

Ook Amerikaanse techbedrijven zijn furious op het bedrijf. Onder meer WhatsApp (Meta) in iPhones (Apple) werden zo afgeluisterd. Ook de Israelische overheid was de afgelopen maanden niet enthusiastic over het feit dat de software aan zo’n 37 regimes werd aangeboden, vaak voor doeleinden die niets met terrorism te maken hadden. Het meest recente geval zijn twee Polenéén die politiek actief is en botst met de huidige regering, een andere die een boek schreef over het hoofd van de Poolse geheime dienst.

Five Eyes

Volgens de intentiebrief die Haaretz kon inkijken zou NSO met haar nieuwe eigenaar alleen nog werken voor de zogenaamde Five Eyes. Dat is een samenwerking van de inlichtingendiensten van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland in Australia. Dat wil enerzijds zeggen dat minder democratische regimes de spyware niet meer kunnen gebruiken. Anderzijds staat de VS ook bekend als een land dat naar hartelust bespioneertzelfs bij Europese bondgenoten en hun regeringsleiders.

Een ander werkpunt is lobbyen om de druk van Amerikaanse technologiebedrijven, wiens toestellen en apps worden misbruikt om telefoons te hacken, weg te nemen. De Pegasus spyware zou daarbij ook in ontwikkeling blijven.

Haaretz vroeg NSO om een ​​reactie, daarin bevestigt het bedrijf dat het praat met overnemers, maar noemt het de concrete plannen ‘tendieus onjuist’ met ‘halve waarheden’.

