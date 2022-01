Notre Dame Salland puts €28.000 veilingtopper Paardenveilingonline

Waardevolle bloedsopbouw

Notre Dame Salland beschikt over een waardevolle bloedsopbouw door achtereenvolgens vier internationale sport- en fokhengsten. Haar vader Numero Uno heeft grote naam gemaakt als vererver dankzij topspringpaarden als Tamino, Tobalio, Van Gogh, Winchester HS en Cristello. De bijna vierjarige merrie gaat naar een jonge Duitse topruiter om daar verder opgeleid te worden.

Columbia

Twee paarden werden door de virtual hamer afgeslagen op €25.000. From vierjarige ruin Davidoff vertrekt naar de Verenigde Staten. De Franse stempelhengst Diamant de Semilly is hier samengebracht met een Holsteiner prestatiestam. Okay nena wisselde voor €25.000 van eigenaar en is in Colombiaanse handen. Deze vierjarige merrie combineert de sterk verervende Olympische springhengsten Cornet Obolensky in Zirocco Blue VDL. Haar grootmoeder Lavendel heeft haar sporen ruimschoots verdiend in de fokkerij.

interesting genetics

Er was ook veel interesse voor de driejarige hengst Nixvinio MB Z. Zijn vader is de genetisch interessante hengst Nixon van ‘t Meulenhof, die hard aan de weg timmert in de internationale sport en de fokkerij. Deze halfbroer van de Olympische hengst Emerald van ‘t Ruytershof is hier gecombineerd met de vooraanstaande stam van het international Grand Prix-springpaard Havinia. Na een spannend biedduel tussen Zweden en Ierland, vertrekt Nixvinio MB Z voor een bedrag van €24.000 naar Zweden.

Sterke prestatiestammen

From vierjarige ruin nigel komt uit dezelfde moeder als de KWPN-hengst Liverpool (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Nigel vertegenwoordigt een sterke prestatiestam en hij kwam vorig jaar tot de tweede bezichtiging bij het KWPN. Voor hem werd de virtual hamer afgeslagen op €21.000 en hij vertrekt naar een professionele stal in de Verenigde Staten.

Buitenlandse interesse blijft stijgen

De belangstelling uit Nederland was groot en een aantal paarden blijven daardoor ook behouden voor de Nederlandse sport. Internationaal gezien blijft de interesse iedere veiling nog groeien. Vast landen als Duitsland, Polen, Spanje, Noorwegen, Zweden, Belgie, de Verenigde Staten in Italy werden ook nu weer verwelkomt. Nieuwe landen in deze veiling waren Luxemburg en de Verenigde Arabische Emiraten.

Uniek

Het team van Paardenveilingonline.com is zeer tevreden over het verloop en blikt weer met een goed gevoel terug op de eerste veiling van dit jaar. “Ook nu hadden we weer een mooie collectie samengesteld met jonge beloftevolle springpaarden en ook dit keer was er voor iedere portemonnee iets wils. Alle 30 paarden zijn daadwerkelijk verkocht, wat voor een veiling uniek is! De gemiddelde prijs lag op ruim €15,000, met vijf paarden boven de €20,000. Alle kopers en verkopers gefeliciteerd met dit prachtige resultaat en op naar de volgende veiling.”

De volgende veiling is van 23 tot 26 februari, aanmelden van uw fokmerrie of embryo kan deze week nog!

Heeft u vragen over één van de volgende veilingen? Of bent u geïinteresseerd in het verkopen van een embryo, veulen, jong springpaard of fokmerrie? Klik dan yesterday.