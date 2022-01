Noord-Korea vuurt raket af, Japan en Amerika in overleg

De hypersonische raket van Noord-Korea legde een afstand af van 700 kilometer en heeft feilloos zijn doel bereikt. Het is de tweede keer dat het land de hypersonic raket test. Volgens het Noord-Koreaanse persbureau KCNA zijn de proeflanceringen van ‘strategische betekenis’. Volgens Zuid-Korea zijn de beweringen over de raket overdreven.

Lees ok | Raketproeven Noord-Korea zijn reden tot zorgen

Hoogleraar Korea-studies Remco Breuker van de Universiteit Leiden vindt het een gevaarlijke ontwikkeling. ‘Noord-Korea verdient veel geld door wapens te exporteren naar het buitenland. Daar slaap ik niet rustiger van. De sancties op Noord-Korea treffen de gewone burger wel, maar dit laat zien dat de top zich er niets van aantrekt.’

Handen in het haar

Amerika heeft op dit moment geen duidelijk Noord-Koreabeleid, zegt Breuker. ‘Ze zitten met hun handen in het jaar. Noch Japan, noch de Verenigde Staten weet waar Zuid-Korea gaat staan.’ In Zuid-Korea zijn de verkiezingen in volle gang. ‘Gaat Zuid-Korea zich kritischer opstellen of blijven ze dezelfde toon vasthouden? De verkiezingsuitslag bepaalt hoeveel er mogelijk gaat zijn in Zuid-Korea’, legt Breuker uit. ‘De koploper in de verkiezingsrace is pro-Noord-Korea en pro-China. En verzet zich juist tegen Japan en de VS.’

Het is een zeldzaam gecompliceerde situatie in Oost-Azië, volgens de hoogleraar. ‘Het is zo ongelofelijk gecompliceerd wat er speelt, ik durf er niets over te zeggen. Er speelt te veel.’

Luister meer | Effectieve afschrikking in de eenentwintigste eeuw