Nieuw-Zeelanders vinden huge aardappel, en noemen hem Doug

De twee besloten de aardappel een naam te geven, Doug dus. Daar hielden ze het niet bij. Ze plaatsten foto’s van Doug op Facebook. Colin maakte zelfs een karretje voor de aardappel waarmee hij hem rondrijdt over de boerderij. Op een andere foto is Doug te zien met een mutsje op. “Allemaal voor de grap”, zegt Colin. “I verbaast I erover wat mensen allemaal leuk vinden.”

Vriezer

Doug is inmiddels opgegeven bij het Guinness Book of World Records, waarin nu nog een Britse aardappel van 5 kilo te boek staat als grootste. Of Doug de titel gaat opeisen, moet nog worden bepaald.

Enige haast is wel geboden, want bovengronds is Doug inmiddels aan het aftakelen. Hij begon schimmelplekken te vertonen en werd zachter, net als zijn kleinere soortgenoten. Daarom brengt hij nu de meeste tijd door in de vriezer, waar Colin en Donna hem intact proberen te houden.