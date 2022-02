Nieuw-Zeeland versoepelt de zeer strenge inreisregels voor het land. Premier Ardern heeft een stapsgewijs openingsplan voor het land bekendgemaakt.

De eerste stap is dat vanaf 27 februari Nieuw-Zeelanders die zich in Australia bevinden en volledig gevaccineerd zijn weer naar huis mogen. Ze hoeven dan niet meer tien dagen in een verplichte quarantinelocatie van de overheid te verblijven. Wel moeten ze tien dagen thuis in quarantine gaan. Vanaf 13 maart geldt deze regeling ook voor Nieuw-Zeelanders die zich in andere landen bevinden.

Door de versoepelingen kunnen veel meer Nieuw-Zeelanders naar huis terugkeren. Het aantal plekken in officiële Nieuw-Zeelandse quarantinehotels is zeer beperkt. Daarom wordt een plek door middel van loting aangewezen. Dat betekent dat Nieuw-Zeelanders soms maanden moesten wachten om terug te kunnen keren naar huis.

Datzelfde gold voor een zwangere journalist die vast kwam te zitten in Afghanistan. Het verhaal van Charlotte Bellis zette afgelopen week de schijnwerpers op de strenge inreisregels van Nieuw-Zeeland.

In april mogen vervolgens 5000 internationale studenten naar Nieuw-Zeeland reizen, gevolgd in juli door iedereen die normaal gesproken zonder visum naar Nieuw-Zeeland mag reizen. Dat betreft vooral Australiërs. In oktober gaat Nieuw-Zeeland weer open voor alle overige reizigers.