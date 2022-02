Niet Netflix maar Disney+ heeft de meest bekeken film van deze week

© Aangeboden door Filmtotaal



Nielsen komt eens per week met nieuwe streamingcijfers. Het bedrijf baseert zich op statistieken van de grootste streamingdiensten die er zijn en richt zich enkel op de Verenigde Staten. Desalniettemin krijgen we daardoor interesting statistieken te zien.

Over de week van 27 december 2021 tot en met 2 januari 2022, blijkt dat de film Encanto van Disney+ helemaal bovenaan de lijst met meest bekeken films op streamingdiensten staat. De animatiefilm werd 2,198 miljard minuten bekeken in die week en verslaat daarmee Netflix-film Don’t Look Up.

Don't Look Up van Netflix, wordt de top drie van Nielsen nog afgerond door Disney+-movie Ron's Gone Wrong, een film die stukken minder bekeken werd met 378 miljoen minuten.

Of movie Encanto is het verhaal van een jonge Colombiaanse vrouw genaamd Mirabel die deel uitmaakt van de magische familie Madrigal. Iedereen heeft magische krachten, behalve Mirabel. Maar het is aan haar om te zorgen dat die magic bewaard blijft. Don’t Look Up draait verder om twee astronomen die proberen de Amerikaanse president te overtuigen van de noodzaak om te handelen met een naderende komeet die al het leven kan uitroeien.

Tot slot is Ron’s Gone Wrong het verhaal van Barney, een social ongemakkelijke middelbare scholier en Ron, zijn wandelende, pratende en digitaal verbonden apparaat dat zijn beste vriend moet zijn. Maar het gaat mis met de robot, waarna de twee een heerlijke en rommelige reis beginnen.

[u]1.[/u] Encanto (Disney+ | 2.198 miljoen minuten bekeken)

[u]2.[/u] Don’t Look Up (Netflix | 2.024 miljoen minuten bekeken)

[u]3.[/u] Ron’s Gone Wrong (Disney+ | 378 miljoen minuten bekeken)

[u]4.[/u] Being the Ricardos (Prime Video | 371 miljoen minuten bekeken)

[u]5.[/u] The Lost Daughter (Netflix | 355 miljoen minuten bekeken)

[u]6.[/u] The Unforgivable (Netflix | 323 miljoen minuten bekeken)

[u]7.[/u] Red Notice (Netflix | 288 miljoen minuten bekeken)

[u]8.[/u] Back to the Outback (Netflix | 275 miljoen minuten bekeken)

[u]9.[/u] Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Disney+ | 260 miljoen minuten bekeken)

[u]10.[/u] Jungle Cruise (Disney+ | 229 miljoen minuten bekeken)