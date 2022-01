New trailer for Super Pumped: The Battle For Uber features Joseph Gordon-Levitt

Showtime heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor Super Pumped: The Battle For Uber, de komende anthologiereeks met in de hoofdrol Emmy-winnaar Joseph Gordon-Levitt. In de serie wordt elk seizoen een verhaal verkent dat de zakenwereld op zijn kop zette en de cultuur veranderde. Het eerste deel gaat op 27 februari 2022 in premiere. De video toont Uber’s excentrieke CEO Travis Kalanick terwijl hij het bedrijf naar de hoogte- en dieptepunten leidt. Techbedrijf Uber is nog geen vijftien jaar oud en niet meer weg te denken uit het dagelijks leven.

Super Pumped: The Battle For Uber trailer

Super Pumped is een anthologiereeks met het eerste seizoen gebaseerd op Mike Isaacs bestseller Super Pumped: The Battle for Uber. Emmy-winner Joseph Gordon-Levitt (The Trial of the Chicago 7) speelt Travis Kalanick, de CEO van Uber die uiteindelijk werd afgezet in een bestuurscoup. Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction) speelt Arianna Huffington, de zakenvrouw en mede-oprichter van The Huffington Post, die bestuurslid was van Uber.

Super Pumped vertelt het verhaal van een van de meest succesvolle en meest destructieve bedrijven van Silicon Valley, Uber. De serie draait rondom Kalanick en toont de achtbaanrit van het startende transportbedrijf uitbeelden. Te midden van de radicale omwenteling die wordt veroorzaakt in de wereldwijde technologiehoofdstad Silicon Valley, onderscheidt Uber zich als zowel een wonder als een waarschuwend verhaal, met interne en external gevechten met onvoorspelbare gevolgen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman, Kerry Bishé, Babak Tafti, Kyle Chandler, Elisabeth Shue, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt.

Brian Koppelman, David Levien en Beth Schacter (Soundtrack) zullen uitvoerend produceren, schrijven en optreden als showrunners van de serie. Paul Schiff, Stephen Schiff en Allyce Ozarski zullen ook uitvoerend produceren en Isaac zal het project co-uitvoerend produceren.

De serie gaat op 27 februari 2022 in de Verenigde Staten in premiere op Showtime. Het is nog onbekend wanneer Super Pumped: The Battle for Uber in Nederland te zien is.

