Netflix-serie over Russische spion is de nieuwe hit in Nederland

New week, new toppers op Netflix. Vorige week verscheen de serie In From the Cold op Netflix, een spannende thriller over een voormalige Russische spion. Inmiddels is de Original een van de best beken titels van dit moment.

Hierbij denk je als liefhebber van series natuurlijk direct terug aan The Americanseen ijzersterke serie over twee KGB-agenten die in de jaren 80 door de Sovjet-Unie naar de Verenigde Staten zijn gestuurd om zich voor te doen als Amerikaans modelgezin. In From the Cold tikt nog niet het level aan van die serie, maar daar tegenover staat dat het thema in deze nieuwe Original een sciencefiction-twist heeft.

In From the Cold op Netflix

In tegenstelling tot The Americans speelt Netflix Original In From the Cold zich niet af in de jaren 80, maar in de tijd van nu. En de serie draait om een ​​voormalige Russische spion in plaats van een koppel dat nog in dienst is.

De alleenstaande moeder Jenny wordt niet alleen ontmaskerd als een voormalige Russische spion, maar blijkt ook nog allerlei andere geheimen met zich mee te dragen. Zo was ze ooit onderdeel van een Russisch proefprogramma voor speciale krachten, waarvan ze de enige overlevende is. Said gaf haar speciale krachten. Oude vrienden en vijanden keren terug en na een reeks gewelddadige gebeurtenissen komt ze uit haar schuilplaats. Ze zet haar leven op het spel om voorgoed met haar leven af ​​te rekenen. Dit alles speelt zich voornamelijk af in Madrid.

De serie slaat aan in Nederland

De Original over de voormalige Russische spion slaat, ondanks gemiddelde tot matige recensies op IMDb, behoorlijk aan in Nederland. Op said moment is In From the Cold n / A The Sinner, Manifest, ozark in All of Us Are Dead de beste bekeken film of serie op Netflix.

In From the Cold is naked you zien op Netflix.