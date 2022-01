Man (31) krijgt verdwaalde kogel in hoofd en sterft tijdens vakantie bij geliefde in Atlanta | Buitenland

Matthew Wilson is een Britse postdoctoral onderzoeker aan de afdeling Astrofysica, Geofysica en Oceanografie van de Universiteit van Luik. Hij stierf op 16 januari, tijdens zijn vakantie in Atlanta, zo meldt de universiteit.

Wilson was in Atlanta, op bezoek bij Katherine Shepherd, de vrouw met wie hij al drie jaar een LAT-relatie had. Hij zat bij haar thuis op het bed toen hij plots in het hoofd geraakt werd door een verdwaalde kogel.

Voordat hij geraakt werd, ging Shepherd al een kijkje nemen bij het raam omdat ze schoten hoorde. Toen ze enkele luide knallen hoorde, ging Shepherd een kijkje nemen door het raam. „Ik zei nog tegen Matthew dat ik de politie ging bellen”, zegt de vrouw tegen de Britse krant The Sun. „Hij antwoordde: doe maar, al ben ik er zeker van dat ze gewoon wat aan het rotzooien zijn.”

‘Zag meteen dat hij geraakt was’

Meteen erna werd er opnieuw geschoten. „Ik hoorde een kleine explosie aan de kant van het bed”, zegt de Amerikaanse vrouw. „Ik herinner me nog dat een stuk van de muur mijn been raakte. Toen ik het licht aandeed, zag ik dat Matthew ineengezakt was. Ik zag meteen dat hij geraakt was in het hoofd.”

De vrouw deed er alles aan om het bloeden te stoppen en belde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. „Ik smeekte hem om bij mij te blijven, maar niets kon hem nog helpen.”

Wilson is in het ziekenhuis overlijden aan zijn verwondingen. Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de schietpartij.