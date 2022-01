Longcovidpatiënten will begrip en oplossingen: ‘Niet altijd ruimte voor klachten, dat is eenzaam’

Voor de eerste Nederlanders die te maken kregen met het coronavirus is dat nu bijna twee jaar geleden. Dat is een kritieke grens voor mensen die door hun ziekte in de ziektewet belandden. Werkgevers mogen namelijk in de regel na twee jaar een ontslagprocedure beginnen.

Baan kwijt

Vakbond FNV schat in dat alleen al minimaal vijfhonderd zorgverleners binnenkort hun baan kwijtraken. Volgens de bond moeten er oplossingen komen “voor deze groep mensen die in de frontlinie stonden”.

Een financiële tegemoetkoming is op zijn plaats, vindt FNV. Vicevoorzitter Kitty Jong gaat yesterday over in gesprek met minister Conny Helder (Langdurige Zorg).

Eenzaam

In de Tweede Kamer wordt maandag een rondetafelgesprek gehouden. Daar doen patienten en deskundigen aan mee.

Zo praat onder anderen Wieke Paulusma van D66 mee. Zij heeft zelf last van longcovidklachten en begrijpt de frustratie van patiënten. “Long covidpatiënten zitten in de wachtstand. Er is niet altijd tijd en ruimte voor hun klachten, en dat is heel eenzaam.”

Klachten

Mensen met langdurige covid hebben maanden of zelfs jaren na hun infectie nog last van uiteenlopende klachten. Denk aan kortademigheid, extreme vermoeidheid, oorsuizen, concentratiestoornissen en een ontregeld autonom zenuwstelsel.

