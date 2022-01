Las Vegas maakt zich op voor Formula 1-terugkeer in 2023

Ian Parkes & Jan Bolscher



Formula 1 zal met de terugkeer van Las Vegas een derde race in de Verenigde Staten aan de kalender voor 2023 toevoegen, zo kan GPFans bevestigen.

De groeiende popularityit van de sport onder het bewind van de Amerikaanse eigenaren Liberty Media heeft de afgelopen 12 maanden geleid tot langdurige discussies met functionarissen uit de stad Nevada, die graag willen profiten van het momentum. Dit jaar voegt de Grand Prix van Miami zich met een 10-jarig contract bij de snelgroeiende Formula 1-kalender, waardoor de lijst met bestemmingen wordt uitgebreid tot een recordaantal van 23 races, waaronder ook de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas .

Nu Las Vegas voor de start van aankomend seizoen bevestigd lijkt te worden en Qatar vanaf volgend jaar ook een 10-jarige deal aangaat, zou de kalender naar het, volgens het huidige Concorde Agreement, maximaal aantal toegestane races van 25 gaan. De exact logistiek van het evenement wordt momenteel afgerond, waarbij alle partijen graag de beroemde Strip van Las Vegas als onderdeel van het circuit willen gebruiken.

Betrokken bij de gesprekken zijn de president en CEO van de Las Vegas Convention & Visitors Authority, Steve Hill, evenals de van de staat Nevada Governor, Steve Sisolak. De aard van het circuit wordt gezien als een crucial factor voor het gehoopte succes van een evenement dat destijds bespot werd toen de stad voor het laatst bezocht voor twee races in 1981 en 1982. Onder de naam ‘Caesars Palace Grand Prix’ werd destijds een tijdelijk circuit aangelegd op de parkeerplaats van het gerenommeerde hotel. Het ontbrak de race echter aan spektakel en vanwege het kleine publishk werd er verlies geleden, wat resulteerde in een snelle terugtrekking.

Veertig jaar later is de Formule 1 echter een compleet andere organisatie. Met name onder Liberty Media dat het bedrijfsmodel op de schop heeft genomen sinds het stokje in 2017 van Bernie Ecclestone werd overgenomen. Dat heeft geresulteerd in interesse vanuit landen over de hele wereld die in de rij staan ​​om gastheer te spelen. From Formula 1 richt zich echter al langer op de Verenigde Staten en met drie races volgend jaar zal die wens in vervulling gaan.

