Kramer is na drie olympische titels op 5 km nu blij met medal

Deelname aan de 5 kilometer van komende zondag voelt voor Kramer nog steeds een beetje als een bonus, laat hij blijken in de indrukwekkende Chinese schaatshal. Eind december eindigde de Fries op deze afstand achter ploeggenoot Patrick Roest en Jorrit Bergsma als derde bij het olympisch kwalificatietoernooi. “Ik ben blij dat mijn loopbaan niet tussen kerst en oud en nieuw als een nachtkaars is uitgegaan. Dat was voor mij op dat moment heel erg belangrijk. Nu is het voor mij zaak een goede 5 kilometer te rijden. Als ik hier mijn beste tijd van het seizoen rijd, moet ik denk ik tevreden zijn. Als je jaren ongeslagen bent op de 5 kilometer, maakt het het iets ingewikkelder. Dan staat er een hele andere druk op.”