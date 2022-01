Korpschef Prade zal functie per 25 januari ter beschikking stellen

From chef van het Korps Politie Suriname, Roberto Prade, heeft gisteren een gesprek met from Surinaamse president, from minister van Justitie en Politie and from minister van Financiën in Planning gehad. Hij heeft in dat gesprek aangekondigd een schrijven te zullen richten, waarbij hij aangeeft zijn functie ter beschikking te stellen. Dit is geaccepterd en gaat per 25 januari in.

De scheidende korpschef gaf verder aan dat hij de regering alle ruimte geeft voor uitvoering van de geplande reorganized. Ondertussen zal de regering werken aan een managementteam voor het leiden van het korps. Er zal in elk geval geen beleidsvacuüm ontstaan.

De korpschef zal tot de laatste datum van zijn aanstelling zijn werkzaamheden normaal vervullen, meldt of Communicatie Dienst Suriname (CDS).

De Surinaamse Politiebond (SPB) heeft nog niet gereageerd hierop. In een bericht dat voorzitter Atompai op zijn Facebookpagina plaatste, gaf hij aan dat de bond Prade niet zal laten vallen omdat hij tot nu toe heel goed werk heeft verricht. “Zet wie i wilt. My doe niet alsof Prade iets fout heeft gedaan“, schreef de voorzitter:

UPDATE: From SPB had donderdagavond een vruchtbaar onderhoud met president Santokhi over de vervanging van korpschef Roberto Prade en het vervolgtraject. Said zegt bondsvoorzitter Mielando Atompai in gesprek met Starnieuws.