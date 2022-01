Karachi Kings v Quetta Gladiators

Belangrijke match-ups, squadronlijsten, persoonlijk record, weersvoorspelling, voorspelling, kansen, formuliergids en meer voorafgaand aan de vierde wedstrijd van het Pakistan Super League-seizoen 2022

Wat is de wedstrijd?

Karachi Kings nemen het op tegen Quetta Gladiators in de Pakistaanse Super League.

Wanneer vindt het plaats?

From wedstrijd staat gepland voor zaterdag 29 January. De eerste bal wordt geworpen om 19:30 uur local tijd (14:30 uur GMT).

Waar wordt de wedstrijd gespeeld?

De wedstrijd wordt gespeeld in het National Stadium in Karachi.

Wie heeft het formular?

Karachi Kings had het moeilijk in 2021 en eindigde als vierde in de groepsfase voordat hij werd uitgeschakeld door de uiteindelijke nummer twee Peshawar Zalmi in de play-offs.

In hun PSL7-campaign kende een slechte start, waarbij de Kings met zeven wickets verloren van Multan Sultans. Babar Azam’s kant plaatste slechts 124 voor 5 van hun 20 overs, een total dat de Sultans achtervolgden puts 10 ballen over.

Quetta Gladiators beginnen hun toernooi tegen Peshawar Zalmi op 28 januari, maar zijn geen partij in vorm. Ze eindigden als zesde in PSL6, hun tweede seizoen in de onderste twee.

Beide partijen werden gehinderd in de aanloop naar het toernooi, Karachi’s Tom Abell en Romario Shepherd waren niet meer beschikbaar en werden vervangen door Ian Cockbain, die onlangs zijn klasse heeft laten zien in de Big Bash League, en Tom Lammonby.

Quetta Gladiators zitten de eerste paar ronden zonder grote slagmensen James Vince en Jason Roy, terwijl het paar weg is tijdens dienst in England.

Joe Clarke (wicketkeeping) in action for Karachi Kings (Asif Hassan/AFP/Getty Images)

Wat is de belangrijkste match-up?

Beide partijen hebben een groot aantal kwaliteitsspelers over de hele linie, met bijzonder indrukwekkend de beste slagranglijsten van beide partijen. De Pakistaanse aanvoerder en winnaar van de groene pet van vorig jaar Babar Azam leidt Karachi opnieuw en maakte 554 runs met een gemiddelde van 69.25 in 2021.

Hij zal worden vergezeld door de Nottinghamshire-vleermuis Joe Clarke, die zich bij de PSL voegt na een top Big Bash-campaign met Melbourne Stars, waar hij 419 runs sloeg, waarbij hij vijf keer de vijftig passeerde.

Aan de andere kant wordt Quetta ook gestimuleerd door een Engelsman die een goede BBL had, met Ben Duckett die in Pakistan arriveerde na een aanmoedigingscampagne met Brisbane Heat. Hij registererde 302 runs in 12 innings, maar sloot de campaign af met een paar enkele cijfers.

Duckett is een ervaren veegmachine en een achterwaartse veegmachine van de bal en zijn favoriete schot zal waarschijnlijk weer van kracht zijn in iets langzamere, lagere omstandigheden.

Will Smeed, die afgelopen zomer 166 runs scoorde in het eerste seizoen van de Honderd, zal naar zijn macht kijken als hij probeert een claim in te dienen voor toekomstige toernooitoernooien.

Head-to-head record

Gespeelde wedstrijden: 12

Karachi Kings wint: 5

Quetta Gladiators wint: 7

Wat is de weersvoorspelling?

De kans op regen is beperkt, bij aanvang van het spel dalen de temperaturen tot rond de 20 degreen Celsius.

Wat zijn of squadrons?

Karachi Koningen: Babar Azam, Imad Wasim, Mohammad Nabi, Mohammad Amir, Joe Clarke, Sharjeel Khan, Aamer Yamin, Mohammad Ilyas, Chris Jordan, Lewis Gregory, Umaid Asif, Tom Abell (geblesseerd, vervangen door Ian Cockbain), Rohail Nazir, Muhammad Imran, Faisal Akram, Qasim Akram, Talha Ahsan, Romario Shepherd (niet beschikbaar, vervangen door Tom Lammonby)

Aanvullende round: Sahibzada Farhan, Jordan Thompson

Gedeeltelijke vervanging: Mohammad Taha Khan

Quetta Gladiatoren: James Vince, Sarfaraz Ahmed, Iftikhar Ahmed, Mohammad Nawaz, Shahid Afridi, Mohammad Hasnain, Naseem Shah, Jason Roy, James Faulkner, Umar Akmal, Sohail Tanvir, Ben Duckett, Khurram Shehzad, Abdul Wahid Bangalzai, Muhammad Ashar Qureshi, Noor Ahmad, Ahsan Ali, Luke Wood

Aanvullende round: Ghulam Mudassar, Dan Lawrence

Gedeeltelijke vervangingen: Will Smeed, Ali Imran, Shimron Hetmyer

Ben Duckett (Quetta Gladiators) genoot van een productieve winter met Brisbane Heat in de Big Bash (Morgan Hancock/Getty Images)

Wat zijn de mogelijke startende XI’s?

Karachi Kings: Sharjeel Khan, Babar Azam, Joe Clarke, Mohammad Nabi, Tom Lammonby, Lewis Gregory, Aamer Yamin, Mohammad Imran, Mohammad Taha, Umaid Asif, Mohammad Ilyas

Quetta Gladiatoren: Sarfaraz Ahmed, Ben Duckett, Iftikhar Ahmed, Mohammad Nawaz, Will Smeed, Shimron Hetmyer, James Faulkner, Sohail Tanvir, Khurram Shehzad, Mohammad Hasnain, Naseem Shah

Wat is de voorspelling?

Karachi Kings zal proberen terug te komen van hun verlies in de openingswedstrijd, en met Quetta die enkele belangrijke spelers mist, zal Karachi waarschijnlijk de buit pakken.

Waar kan ik de wedstrijd bekijken?

In Pakistan zijn de wedstrijden op A Super en PTV Sports.

In het VK worden games vertoond op Sky Sports Cricket (Sky 404, Virgin 504).

In Australia zullen de games te zien zijn op Foxtel, Fox Sports en Kayo.

In India draagt ​​Sony Sports Network from uitzendrechten.

In het Caribisch gebied heeft Flow Sports de uitzendrechten, terwijl Willow TV het toernooi in Noord-Amerika laat zien.

SuperSport zal dekking bieden in Zuid-Afrika, terwijl Sky Sport de wedstrijden in Nieuw-Zeeland zal vertonen.

De PCB werkt samen met ICC TV en tapmad TV om PSL7 uit te zenden in: Andorra, Antarctica, Argentinië, Armenië, Australië, Oostenrijk, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, België, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Bouvet-eiland, Bouvet-eiland , Brazilië, Britse Indische Oceaan Territorium, Brunei, Bulgarije, Cambodja, Chile, China, Christmaseiland, Cocoseiland, Colombia, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Oost-Timor, Ecuador, Estland, Falklandeilanden, Faeröer, Finland, Frankrijk, Frans Guyana , Georgië , Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Guyana, Heard Island, Hong Kong, Hongarije, IJsland, Indonesia, Israel, Italië, Japan, Kazachstan, Kosovo, Kirgizië, Laos, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macau, Macedonië, Maleisië , Malta, Micronesië, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Nederland, Nieuw-Caledonië, Noord-Korea, Noorwegen, Paraguay, Peru, Filippijnen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Singapore, Slowakije, Slovenia, Zuid-Korea, Spanje, Suriname, Zweden, Zwitserland, T aiwan, Tadzjikistan, Thailand, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne, Uruguay, Oezbekistan, Vatican, Vietnam in Venezuela.

De line-up voor commentaar bestaat uit Nick Knight, David Gower, Mike Haysman, Pommie Mbangwa, Danny Morrison, Bazid Khan, Waqar Younis, Urooj Mumtaz, Sana Mir, Marina Iqbal en Tariq Saeed. Erin Holland, Zainab Abbas en Sikandar Bakht presenteren de live-verslaggeving.

