Islamitische Staat probeert zichzelf weer op de kaart te zetten

De zeer gewelddadige aanval op de IS-gevangenis van de stad Hasakah in Noordoost-Syrië is nog niet voorbij. In de gevangenis zitten duizenden IS-gevangenen vast. Al een week wordt er gevochten. Het ergste lijkt voorbij, maar er zijn binnen nog gewapende IS-strijders. Ook is er onduidelijkheid over het aantal ontsnapte strijders.

Vorige week donderdag vielen IS-strijders de gevangenis aan en namen samen met gevangenen de noordelijke vleugel over. De bewakers werden gegijzeld. Het is de grootste aanval van Islamitische Staat sinds de terreurgroep in 2019 verslagen werd. De SDF-militie, van overwegend Koerdische groepen, proberen sindsdien de gevangenis te heroveren.

Groot plan

Baderkhan Ahmad is er al de hele week en houdt Newsuur dagelijks op de hoogte van de situatie. “De gevangenis is vorig jaar al eens aangevallen en IS pleegt in Syrië steeds vaker aanslagen. Maar een gecoördineerde aanslag zoals deze is ongekend.”

Volgens Ahmad zit er achter de aanval een groot plan van IS om de gevangenen te bevrijden en te laten ontsnappen naar Irak of andere plaatsen waar ze zich kunnen verbergen. “Er stonden auto’s op hen te wachten toen ze de aanval deden. Maar omdat de situatie steeds verandert, hebben we geen zicht op het aantal gevangenen dat is ontsnapt en ook binnen is nog niet alles in handen van SDF.”

Dat IS door de beveiliging kon komen, is volgens IS-onderzoeker en schrijver Abdullah Alghadawi geen voirssing. “Het zijn gevangenissen voor burgers en niet geschikt voor terroristen als die van IS. Civiele gevangenissen in Syrië zijn simpel beveiligd. is natuurlijk allemaal niet genoeg.”

Alghadawi kwam regelmatig in de gevangenis, waar hij IS-gevangenen interviewde. Hij volgt de organisatie sinds zijn ontstaan ​​en is dat blijven doen nadat IS-verloor en veel strijders gevangen werden genomen. In de gevangenis hebben ook enkele Nederlandse jihadisten gezeten. Of zij zijn verplaatst of er nog steeds zitten, is onduidelijk.