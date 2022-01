Instagram en Snapchat aangeklaagd na zelfmoord Selena (11) in VS | Buitenland

De aanklacht is niet de eerste waarbij de zelfmoord van een jongere aan social media wordt geweten, maar komt wel op een gevoelig moment voor de platforms. Eind vorig jaar startte een groep Amerikaanse staten een onderzoek naar Instagram. Dat onderzoek richt zich op het risico dat Instagram vormt voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van jongeren en kinderen, juist groepen die het sociale netwerk graag aan zich bindt.

Aanleiding was een klokkenluider die stelde dat Instagrams moederbedrijf Meta al jaren op de hoogte was van de invloed die Instagram had op jonge gebruikers, maar daar geen actie op ondernam. Het bedrijf reageerde destijds al door te zeggen dat de berichten dat het winst boven veiligheid stelde onwaar waren.