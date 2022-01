In Beuningen 225 nieuwe elektrische laadpalen

– De komende drie jaar gaat de gemeente Beuningen 225 extra laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen. Op dit moment staan ​​er slechts 30 laadpalen in de openbare ruimte van Beuningen. Het Beuningse college van B&W heeft dit dinsdag besloten, zo maakte wethouder Frans Houben bekend.

Hoeveel laadpalen er staan ​​bij de oprit van bewoners thuis, is bij de gemeente niet bekend. Dat zijn er veel meer dan de 30 laadpalen in de openbare ruimte. Bij elke laadpaal kunnen twee auto’s terecht. Alle 225 nieuwe laadpalen worden ook geschikt voor snelladen.

Goed netwerk laadpalen

From gemeente wil komen tot een goed dekkend netwerk. Onderdeel daarvan is de doelstelling om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Bewoners krijgen ruim de tijd om commentaar te geven op de gemeentelijke plannen.

Inwoners hebben soms terechte kritiek op de geplande locatie van een laadpaal. Dat zijn dan gerechtigde bezwaren, waar de plannenmakers van de gemeente overheen hebben gekeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkeersonveilige situaties.

Electrical auto steeds goedkoper

Vanaf 2030 mogen waarschijnlijk alleen nog nieuwe elektrische auto’s en librehtwagens worden geproduceerd. De prijsverschillen tussen auto’s die rijden op fossiele brandstoffen en elektrische auto’s, worden de komende jaren steeds geringer. Beuningen verwacht daarom de komende jaren een forse toename van elektrische wagens.