De tegenvaller wordt vooral veroorzaakt omdat de twee grootste motoren van de wereldeconomie, die van de Verenigde Staten en China, haperen. De Amerikanen mogen blij zijn met 4 procent groei dit jaar. Dat is 1.2 procentpunt lager dan wat het IMF aanvankelijk in zijn glazen bol zag.

Het fonds is somberder over de VS, omdat president Joe Biden er niet in is geslaagd een omvangrijk pakket aan sociale maatregelen en klimaatplannen door het Congres te krijgen. Dat het land monetair de broekriem aantrekt, zet ook een rem op de groei, net als de aanhoudende tekorten aan producten en grondstoffen.

De vooruitzichten voor China vallen 0.8 procentpunt lager uit dan enkele maanden terug. De Chinezen zullen nu genoegen moeten nemen met 4.8 procent groei, na de plus van 8.1 procent die ze vorig jaar beleefden.

Rekening pandemic



Het IMF voorziet voor de eurozone een groei van 3.9 procent dit jaar, 0.4 procentpunt lager dan in zijn vorige voorspellingen. Het fonds had dit keer geen aparte vooruitzichten voor Nederland. In December gingen onderzoekers van ING Research nog uit van 3.6 procent groei, nadat de economy in 2021 met 4.4 procent groeide.

De opkomst van nieuwe variantn verlengt de duur van de pandemie en kan het economisch herstel temperen, stelt het IMF. De stokkende aanvoerlijnen en hoge energieprijzen jagen dit jaar de inflatie op. Die neemt volgend jaar weer wat af, geholpen door een lagere stijging van voedsel- en brandstofprijzen.

De rekening van de pandemic loopt tot in 2024 op tot 12.5 biljoen dollar, zei het hoofd van het IMF Kristalina Georgieva vorige week al. Ook de armoedebestrijding wordt jaren terug in de tijd geworpen. Na de pandemic leven 70 miljoen mensen in extreme army.