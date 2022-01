HBO Max blijkt geduchte competitor voor Netflix

Streamingdienst HBO Max ziet het aantal abonnees alleen maar toenemen de afgelopen tijd.

Dat zijn er 5.3 miljoen meer dan HBO Max er in 2020 had. Wereldwijd is het aantal subscribers van HBO Max intussen 73.8 miljoen, waarmee men meedoet met de grootsten der aarde.

Heel veel subscribers

Het is een vloek en een zegen dat we zoveel streamingdiensten hebben. Een zegen, want het aanbod van al die diensten maakt dat je zowat elke film en serie waar je maar naar op zoek zou kunnen gaan, te vinden is. Een vloek, want steeds meer streamingdiensten hebben zo hun eigen zeer specifieke aanbod.

Daardoor is het steeds meer nodig om verschillende abonnementen te hebben, wil je van het grote aanbod kunnen genieten.

HBO Max blijkt daar dus wel een graantje in mee te pikken. Ter vergelijking: Netflix heeft op dit moment wereldwijd 221.8 miljoen abonnees, waarvan er 75.2 miljoen uit de Verenigde Staten en Canada afkomstig zijn. Disney+ doet het wereldwijd has 118.1 miljoen subscribers in Prime Video has 175 miljoen subscribers.