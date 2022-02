Google One VPN komt naar iPhone met één GROTE FOUT…

The Big G heeft eindelijk zijn Google One VPN voor iPhone en iPad gekocht nadat het exclusief was voor Android. Maar is het de moeite waard om te krijgen? Ik zou nee zeggen – dit is waarom…

Google lanceerde zijn Google One VPN in 2020. Bij de lancering was het ALLEEN beschikbaar op Android-telefoons. Maar Google heeft nu zijn VPN voor iPhone en iPad uitgebracht. Maar je hebt een 2 TB hoger Google One “Premium” -subscription ($9.99 per maand of $99 per jaar) nodig om toegang te krijgen.

Als je een iPhone of iPad hebt en je bent geabonneerd op Google One, op het juiste subscription, zou je een optie in de Google One-app moeten zien om Google One VPN in te stellen. Het enige dat u nu hoeft te doen, is het in te schakelen en u zult Google’s eigen VPN op uw iPhone en/of iPad gebruiken.

What is Google One VPN?

Een VPN onderschept uw ​​uitgaande webgegevens en vervormt deze in feite. Het verbergt uw IP-adres, anonimiseert uw browsen en voorkomt dat uw ISP kan zien wat u online doet. VPN’s zijn ook geweldig voor bescherming wanneer u gratis wifi-netwerken gebruikt, zoals in een koffiehuis of op een luchthaven.

Er zijn heel veel VPN’s beschikbaar – sommige gratis, sommige betaald – en nu heeft Google besloten zich bij de strijd aan te sluiten. Maar het belangrijkste dat u in gedachten moet houden bij het selecteren van een VPN, is dat het 100% geen logboeken zijn – geen logboeken betekent dat de VPN-provider geen gegevens bijhoudt van uw webverkeer wanneer u de VPN gebruikt.

De meeste gratis VPN’s ZIJN GEEN VPN’s zonder logboeken; Ze zijn gratis omdat de VPN uw browsegegevens bijhoudt en logt en deze vervolgens aan de hoogste bieder verkoopt.

Net als de meeste andere VPN’s, versleutelt Google One VPN je online browsen en beschermt het je op openbare wifi-netwerken door je IP-adres te verbergen. Vrijwel par voor de cursus, als het gaat om VPN’s. Google heeft ook bevestigd dat het uw browsegegevens NIET zal verkopen, volgen of loggen – dit maakt Google One VPN volledig geen logboeken, wat goed is.

Waar is Google One VPN beschikbaar?

Google heeft zijn Google One VPN nu wereldwijd uitgebracht. De nieuwe VPN-service is beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Italië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Op dit moment is Google One VPN alleen beschikbaar voor Android en iOS, du iPhone en iPad. Maar Google zegt plannen te hebben om Google One VPN naar macOS in Windows later says jaar. Er zijn nog geen specifieke datums, maar ik kan me voorstellen dat we ergens voor het einde van het jaar een release zullen krijgen, als alles goed gaat.

Is Google One VPN het waard?

Google’s One VPN wordt geleverd met de meeste dingen die u van een VPN verwacht; het is 100% geen logboeken en het verbergt uw IP-adres en anonimiseert al uw online browse-activiteiten. Maar ik kan het niet aanbevelen als de moeite waard om te krijgen, omdat je je IP-locatie niet kunt wijzigen.

De mogelijkheid hebben om uw IP-locatie te wijzigen, bijvoorbeeld van het Verenigd Koninkrijk naar de Verenigde Staten, is een van de belangrijkste redenen waarom mensen VPN’s in de eerste plaats gebruiken – u hebt toegang tot verschillende versies van Netflix, Amazon en Disney+ (en kijken inhoud niet beschikbaar in uw region).

Door deze mogelijkheid niet op te nemen in Google One VPN, heeft Google zichzelf effectief op de voet geschoten. Waarom zou iemand Google One VPN gebruiken, als je ALLE dezelfde functionaliteit kunt krijgen, evenals de mogelijkheid om je locatie te wijzigen, met VPN’s zoals ExpressVPN?

Het is simpel, je zou niet – je zou gebruik een VPN die die functie bood.

Als onderdeel van de technische elite kan het echter niet worden gezien dat Google mediaconsumptie tussen regio’s mogelijk maakt. Netflix wil niet dat zijn Britse gebruikers Amerikaanse versies van zijn dienst bekijken, vice versa. Google weet dit en heeft, in een poging om elke vorm van slechte PR te stoppen, niet een van de belangrijkste functies opgenomen die een VPN zou moeten hebben.

Ik geef toe dat toegang hebben tot een solid VPN als je al een Google One-gebruiker bent – ​​​​op het juiste level – zeker een leuke bonus is. Maar ik zie niemand Google One krijgen om toegang te krijgen tot Google One VPN. Ik bedoel, waarom zou je als er enorm superieure VPN-services zijn – Zoals ExpressVPN – direct beschikbaar voor veel minder geld?