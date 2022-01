Gijzeling in synagoge bij Dallas voorbij, dader gedood

In een synagoge in een voorstad van de Amerikaanse stad Dallas is een gijzeling beëindigd die zo’n tien uur heeft geduurd. Governor Abbott van de staat Texas twitterfrom dat alle gegijzelden gered zijn. De dader is dood.

De gewapende man gijzelde een rabbijn en drie anderen. Hij zei dat er op verschillende plekken in het gebedshuis bommen verstopt waren. De gijzeling kwam ten einde toen een arrestatieteam van de FBI het gebouw betrad. From gijzelnemer werd gedood. De autoriteiten zeggen dat “het schietincident” wordt onderzocht.

Woordvoerders van de FBI en lokale politie gaan niet in op wie de man dood heeft geschoten. Waarom de man naar de synagoge trok is onduidelijk. Een woordvoerder van de FBI laat weten dat hij zich niet tot de Joodse gemeenschap richtte. Ook is er geen indicatie dat de man onderdeel is van een groter plan.

Livestream

Op het moment dat de gijzeling begon, was in de synagoge van de Congregation Beth Israel in de plaats Colleyville een dienst aan de gang. Op een Facebook-stream van de dienst was te horen hoe de gijzelnemer sprak met de politie. “Ik ga sterven. Huil niet om mij. Luister je? Ik ga sterven.” De stream werd later door Facebook offline gehaald.

De gijzelnemer claimde een broer te zijn van een vrouwelijk lid van terreurgroep al-Qaida. Zij zou op een luchtmachtbasis in Forth Worth worden vastgehouden, maar dit bleek later niet te kloppen.

De vrouw, Aafia Siddiqui, werd in 2010 tot een gevangenisstraf van 86 jaar veroordeeld voor poging tot moord op een Amerikaanse militair in Afghanistan. In Pakistan is er veel te doen om haar straf. Ze zou volgens haar supporters een slachtoffer zijn van het Amerikaanse rechtssysteem. Pakistan heeft de afgelopen jaren meerdere pogingen gedaan om een ​​deal te sluiten zodat ze naar Pakistan terug kan keren.

Bestrijden antisemitism

President Biden heeft een verklaring uitgegeven waarin hij de agenten bedankt die de gijzeling beëindigd hebben. “We zullen de komende dagen meer te weten komen over de motieven van de gijzelnemer. Maar laat me duidelijk zijn tegen iedereen die haat wil verspreiden: we verzetten ons tegen antisemitisme en tegen de opkomst van extremisme in dit land.”

De Israëlische premier Bennett twitterde dat hij de situatie nauwlettend in de gaten houdt. “Deze gebeurtenis brengt in herinnering dat antisemitism nog steeds leeft en dat we het wereldwijd moeten blijven bestrijden.”