Genmutatie verklaart enorme verschillen in cave tussen honden

Honden verschillen meer van grootte binnen hun soort dan welk ander zoogdier ter wereld, maar hoe is dit ooit zo gekomen?

Toen mensen zo’n 30.000 jaar geleden wolven als huisdieren gingen houden en langzaam de honden ontstonden zoals we die nu kennen waren er al verschillen in cave. Maar de extreme verschillen van vandaag de dag – waarbij de grootste hond 40 keer groter is dan de kleinste – die zijn pas 200 jaar geleden ontstaan, toen de mens moderne rassen ging fokken.

Onderzoekers hebben nu het genoom van 1400 hondachtigen in kaart gebracht om te kijken waar die verschillen vandaan komen. Ze bestudeerden by genen van wolven, coyotes, oeroude hondenrassen in 230 modern rassen.

Nou was al bekend dat het IGF1 gen een rol speelt bij cave in deze dieren. Toen ze naar dit gen keken zagen ze dat twee variantn in de omgeving van dat gen het meest voorkwamen. Honden met twee versies van de ene variant wogen minder dan 15 kilo en honden met twee versies van de andere variant wogen meer dan 25 kilo. Honden met van elke variant eentje zaten er qua gewicht een beetje tussenin.

Deze variaties zagen ze ook bij wolven, vossen, jakhalzen en coyotes, maar de variant voor de kleinere dieren kwam het meest voor en ging het verst terug. Dat is opmerkelijk want lang werd gedacht dat kleinere hondachtigen juist een vrij nieuwe genetische aanpassing waren. Nu lijkt het erop dat modern honden misschien niet van de grote wolven van vandaag de dag afstammen, maar van een kleinere, nog onbekende wolvensoort.

